Часть Бахмута под нашим контролем, – Данилов

В районе Бахмута за десять месяцев ВСУ уничтожили наемников ЧВК "Вагнера", спецназ и подразделения ВДВ, представителей других родов войск, а также большое количество техники ВС РФ.

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Часть города Бахмут, который российские войска пытаются захватить десять месяцев, до сих пор остается под контролем Сил обороны Украины. Об этом Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил в комментарии CNN.

Он не подтвердил заявления оккупантов о том, что населенный пункт в Донецкой области был полностью захвачен. Решения по обороне города принимались на стратегическом уровне. По его словам, этот вопрос постоянно обсуждали на Ставке верховного главнокомандующего.

"Это наша стратегическая оборонительная операция, которая проходит для нас успешно", – заявил Данилов.

Он рассказал, что большое количество российских военнослужащих удалось ликвидировать именно на Бахмутском направлении. Среди захватчиков были не только наемники ЧВК "Вагнера", но и спецподразделения, ВДВ, представители других родов войск. Также украинские защитники уничтожили огромное количество техники, которую уже враг не использует. Количество снарядов, которое россиянам пришлось применить, ВС РФ восстанавливает медленно.

Данилов напомнил, что российские войска уже десять месяцев не могут захватить эту территорию. Каждый день украинские защитники уничтожают оккупантов.

"Они не могут взять Бахмут 10 месяцев. Чем они могут похвастаться?" — отметил секретарь СНБО.

Ситуация в Бахмуте от Генштаба ВСУ

В вечернем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины указано, что на 18 часов 23 мая на Бахмутском направлении враг вел бесполезные наступательные действия в направлении населенного пункта Хромово. Российские войска использовали авиацию в районах населенных пунктов Белая Гора, Озаряновка и Торецк.

Напомним, 23 мая спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил ситуацию в Бахмуте. По его словам, в районе "Самолет" украинские защитники удерживают плацдарм для недопущения полного взятия города российскими оккупантами. Он подтвердил информацию о том, что Силы обороны продвигаются по флангам на Бахмутском направлении.