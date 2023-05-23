Частина Бахмута під нашим контролем, – Данілов

В районі Бахмута за десять місяців ЗСУ знищили найманців ПВК "Вагнера", спецназ та підрозділи ВДВ, представників інших родів військ, а також велику кількість техніки ЗС РФ.

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Частина міста Бахмут, яке російські війська намагаються захопити десять місяців, й досі залишається під контролем Сил оборони України. Про це Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України, заявив у коментарі CNN.

Він не підтвердив заяви окупантів про те, що населений пункт у Донецькій області було повністю захоплено. Рішення стосовно оборони міста ухвалювалися на стратегічному рівні. З його слів, це питання постійно обговорювали на Ставці верховного головнокомандувача.

"Це наша стратегічна оборонна операція, яка проходить для нас успішно", – заявив Данілов.

Він розповів, що велику кількість російських військовослужбовців вдалося ліквідувати саме на Бахмутському напрямку. Серед загарбників були не лише найманці ПВК "Вагнера", а й спецпідрозділи, ВДВ, представників інших родів військ. Також українські захисники знищили величезну кількість техніки, яку вже ворог не використає. Кількість снарядів, яку росіянам довелося застосувати, ЗС РФ відновлює повільно.

Данілов нагадав, що російські війська вже десять місяців не можуть захопити цю територію. Щодня українські захисники нищать окупантів.

"Вони не можуть взяти Бахмут 10 місяців. Чим вони можуть похвалитися?", – зазначив секретар РНБО.

Ситуація у Бахмуті від Генштабу ЗСУ

У вечірньому звіті Генерального штабу Збройних сил України вказано, що станом на 18 годину 23 травня на Бахмутському напрямку ворог вів марні наступальні дії у напрямку населеного пункту Хромове. Російські війська використовували авіацію в районах населених пунктів Біла Гора, Озарянівка та Торецьк.

Нагадаємо, 23 травня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив ситуацію у Бахмуті. З його слів, в районі "Літак" українські захисники утримують плацдарм для недопущення повного взяття міста російськими окупантами. Він підтвердив інформацію про те, що Сили оборони просуваються на флангах на Бахмутському напрямку.