ЗСУ заходять з флангів: українські військові йдуть вперед під Бахмутом, – Череватий

За словами спікера Східного угруповання військ ЗСУ, у Бахмуті в районі "Літак" українські захисники утримують плацдарм для недопущення повного взяття міста російськими окупантами.

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Українські захисники продовжують просуватися на флангах на Бахмутського напрямку. Про це представник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Череватий підтвердив інформацію про те, що Сили оборони просуваються на флангах на Бахмутського напрямку.

"Це відбувається в рамках успішної оборонної операції на Бахмутському напрямку. Чому вона успішна? Тому що ми досягли головних цілей. Ми не дали їм прорватися, поламати наші бойові порядки, знищити наше воююче угруповання, оточити його. І, крім того, ми завдали їм колосальних втрат", – сказав він.

За словами представника Східного угруповання військ ЗСУ, протягом тижня українським військовим вдавалося просуватися від 150 метрів до 2 кілометрів на добу. За 22 травня на різних ділянках ЗСУ просунулися від 250 до 400 метрів.

"Це небагато. Але це дозволяє нам зайняти панівні висоти, щоб краще завдавати уражень угрупованню ворога в Бахмуті", — додав Череватий.

Також полковник розповів, що Сили оборони утримують певну територію у самому місті.

"У нас є ще там фортифікаційні споруди, окопи, опорні пункти, зокрема й у південно-західній частині міста", — пояснив він.

Череватий уточнив, що ЗСУ утримують у Бахмуті в районі "Літак" невеликий плацдарм для недопущення повного взяття росіянами міста.

"І туди є можливість доставляти боєприпаси та все, що необхідно для оборони", – додав він.

Нагадаємо, 23 травня керівник російського терористичного угруповання та голова окупаційної адміністрації "ДНР" Денис Пушилін повідомив про свої плани відвідати Бахмут. За його словами, він уже виїхав автомобілем у місто, щоб нібито оцінити фронт і розпочати профільні роботи для цивільних служб регіону.

Цього ж дня ЗМІ опублікували інфографіку фейкових взять росіянами українських населених пунктів Бахмут та Мар'їнка. "Паралельна реальність російських пропагандистів змусила нас оновити січневу інфографіку", – наголосили автори матеріалу.