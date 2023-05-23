"Брали" Бахмут п'ять разів, а Мар'їнку – шість: брехню РФ показали в інфографіці (фото)

Про "повне оточення" та "юридичне взяття" Бахмута говорив голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. ЗС РФ минулого року багато разів звітували про "захоплення" Опитного та селища Піски.

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Бахмут та Мар'їнка Донецької області знаходяться в епіцентрі бойових дій, росіяни з початку повномасштабної війни кілька разів "брали" ці населені пункти. Інфографіку склало видання "Слово і діло".

"Фейкові перемоги… Паралельна реальність російських пропагандистів змусила нас оновити січневу інфографіку", — зазначили автори матеріалу.

Піски росіяни "завоювали" чотири рази у 2022 році

"Двічі – 13 січня та 1 лютого – представники окупаційної влади частини Донецької області говорили, що місто нібито взято в оперативне оточення. 4 березня повідомлялося, що Бахмут "повністю" оточений. 2 квітня Пригожин повідомляв, що його найманці "підняли прапор над міською адміністрацією" і тому Бахмут "юридично взятий", — вказали аналітики.

Про "взяття" Мар'їнки оголошувалося щонайменше шість разів: у березні минулого року, 22 серпня, 22 листопада, 11 січня, 24 березня та 27 квітня. Стільки ж ЗС РФ звітували про "захоплення" Опитного – двічі у жовтні, тричі в листопаді та 9 січня.

Піски росіяни "завоювали" чотири рази й три — протягом двох тижнів серпня 2022 року. Рубіжне в Луганській області окупанти "брали" чотири рази. По два рази в Москві розповідали про "захоплення" Вугледара, Зайцева, Павлівки та Сіверська.

У січні росіяни три дні поспіль повідомляли про "взяття" Соледара: двічі це робив Пригожин, а потім міністерство оборони Росії.

Нагадаємо, що Міноборони України 23 травня заявило про продовження оборони Бахмута українськими Силами оборони. ЗСУ контролюють південно-західну околицю міста в районі "Літак".

За оцінками аналітика лондонської військової розвідувальної фірми Janes, Росія зазнала дуже багато втрат "заради розбитого щебеню".