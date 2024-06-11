Бояться українських FPV: танки ЗС РФ не можуть роз'їжджати окупованою Мар'їнкою, — ЗСУ

За словами лейтенанта ЗСУ, проблеми у росіян спостерігаються також у Георгіївці. Вони навіть не можуть підвезти своїм солдатам воду.

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Російські військові на Мар'їнському напрямку і в самій Мар'їнці (Донецька область) не можуть спокійно переміщатися на танках, адже їх знищують українські FPV-дрони. Про це у себе в Telegram повідомив лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс".

"Що, не можете танчиками навіть по Мар'їнці пересуватися, навіть там FPV-дрони наздоганяють?" — зазначив він.

Крім того, за його словами, проблеми у росіян також у Георгіївці, що в Покровському районі.

"А як ваші недобитки в Георгіївці? Бо чув, щось туго у них, навіть водички не можете їм підвезти", — написав "Алекс".

За його словами, танки також і до Георгіївки не можуть доїхати.

У росіян проблеми в Мар'їнці та Георгіївці Фото: Скриншот

Мар'їнка та Георгіївка на карті Фото: DeepState

Нагадаємо, у Міноборони РФ заявили про захоплення М'ясожарівки та ліквідованого села на Харківщині. У Міноборони країни-агресора заявили, що в окупації брали активну участь війська угруповання "Запад". Україна поки що нібито захоплення нових населених пунктів офіційно не коментувала.

Також повідомлялося, що ЗСУ знайшли новий спосіб боротьби із сотнями дронів "Орлан-10". За словами журналістів, зараз екіпажі українських МіГів зайняті боротьбою з російськими ППО і військами. Перехопленням же неозброєних розвідувальних дронів можуть зайнятися набагато менш досконалі літаки.