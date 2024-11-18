"Мені не подобається спекуляція на темі війни": Женя Галич розкритикував творчість гурту "Антитіла"

Конфлікт між лідером гурту O.Torvald Євгеном Галичом та лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею виник наприкінці 2023 року. Сталося це після того, як вийшла пісня "Фортеця Бахмут", яка викликала негативну реакцію в Євгена.

Український рок-музикант та лідер гурту O.Torvald Євген Галич різко негативно висловився про творчість іншого українського рок-гурту "Антитіла". Свою думку щодо музики та творчості гурту співак висловив у програмі "Муз_Тренд" зі Славою Дьоміним.

Так, на прохання ведучого назвати топових артистів, творчість яких йому не подобається, Євген Галич одразу назвав гурт "Антитіла". Він пояснив, що немає жодних претензій до артистів гурту і безпосереднього до їхнього лідера Тараса Тополі. Однак він не хоче брехати, що йому імпонує їхній репертуар. Обґрунтовуючи, чому така категоричність до музики гурту "Антитіла", Євген Галич пояснив, що йому не подобається спекуляція гурту на темі війни.

"Я ніколи не переварював і мені ніколи не подобалася творчість гурту "Антитіла". Я не люблю цей гурт. Деякі пісні мені подобаються, наприклад, "Там, де ми є", продакшн, як це зроблено. Але в цілому, на мій погляд, ці артисти не можуть бути рок-гуртом і називати себе так. Особисто мені зовсім не подобається спекуляція на темі війни. Я не хочу брехати. Всі розуміють прекрасно, що я не люблю "Антитіла". Мені не подобається творчість, у мене немає конкретних претензій до Тараса, чи до хлопців з гурту. Можливо, вони класні пацани. І я думаю, що вони класні пацани", — пояснив свою позицію рок-музикант, а нині військовослужбовець.

Зауважимо, що наприкінці 2023 року Євген Галич негативно висловився про пісню гурту "Антитіла" — "Фортеця Бахмут". Тоді артист заявив, що вважає цю пісню хайпом на війні. Вже згодом Тарас Тополя різко відповів на звинувачення Євгена Галича: "Мені пох*й, що говорить Женя Галич та інші музиканти". Відтоді конфлікт між артистами перейшов у публічну площину.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Євген Галич зізнався, чи вдалося владнати конфлікт із Melovinom, який виник ще у 2017 році.

Крім цього, Фокус писав, що Женя Галич розсекретив свій річний заробіток і розповів, на що витрачає гроші.