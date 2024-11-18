"Мне не нравится спекуляция на теме войны": Женя Галич раскритиковал творчество группы "Антитела"

Конфликт между лидером группы O.Torvald Евгением Галичем и лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей возник в конце 2023 года. Произошло это после того, как вышла песня "Фортеця Бахмут", которая вызвала негативную реакцию у Евгения.

Украинский рок-музыкант и лидер группы O.Torvald Евгений Галич резко негативно высказался о творчестве другой украинской рок-группы "Антитела". Свое мнение относительно музыки и творчества группы певец высказал в программе "Муз_Тренд" со Славой Деминым.

Так, по просьбе ведущего назвать топ-артистов, творчество которых ему не нравится, Евгений Галич сразу назвал группу "Антитела". Он пояснил, что нет никаких претензий к артистам группы и непосредственного к их лидеру Тарасу Тополе. Однако он не хочет врать, что ему импонирует их репертуар. Обосновывая, почему такая категоричность к музыке группы "Антитела", Евгений Галич объяснил, что ему не нравится спекуляция группы на теме войны.

"Я никогда не переваривал и мне никогда не нравилось творчество группы "Антитела". Я не люблю эту группу. Некоторые песни мне нравится, например, "Там, де ми є", продакшн, как это сделано. Но в целом, на мой взгляд, эти артисты не могут быть рок-группой и называть так. Лично мне совсем не нравится спекуляция на теме войны. Я не хочу врать. Все понимают прекрасно, что я не люблю "Антитела". Мне не нравится творчество, у меня нет конкретных претензий к Тарасу, или к ребятам из группы. Возможно, они классные пацаны. И я думаю, что они классные пацаны", — пояснил свою позицию рок-музыкант, а ныне военнослужащий.

Заметим, что в конце 2023 года Евгений Галич негативно высказался о песне группы "Антитела" — "Фортеця Бахмут". Тогда артист заявил, что считает эту песню хайпом на войне. Уже позже Тарас Тополя резко ответил на обвинения Евгения Галича: "Мне пох*й, что говорит Женя Галич и другие музыканты". С тех пор конфликт между артистами перешел в публичную плоскость.

Напомним, ранее мы писали, что Евгений Галич признался, удалось ли уладить конфликт с Melovinom, который возник еще в 2017 году.

Кроме этого, Фокус писал, что Женя Галич рассекретил свой годовой заработок и рассказал, на что тратит деньги.