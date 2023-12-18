Тарас Тополя грубо ответил Жене Галичу за критику песни "Фортеця Бахмут"

Тарас Тополя отметил, что ему безразлично мнение Жени Галича и отметил, что ему гораздо важнее то, что он услышал от военных на счет песни "Фортеця Бахмут".

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36-летний лидер группы "Антитела" Тарас Тополя впервые отреагировал на слова лидера рок-группы O.Torvald Жени Галича, который назвал песню "Фортеця Бахмут" хайпом. Свое мнение относительно слов Галича Тополя высказал в интервью "Разговор".

В частности, речь идет о словах Евгения Галича, который заявил, что песня "Крепость Бахмут" создана ради хайпа, в период ожесточенных боев. Певец заявил, что его это очень раздражает, однако, он понимает, что есть те, кому эта песня была близка.

В свою очередь Тарас Тополя нецензурными словами ответил на упреки в свою сторону.

Он подчеркнул, что ему безразлично, что думают о его творчестве его коллеги.

"Мне пох*й, что говорит Женя Галич и другие музыканты", — сказал Тополя.

1:12:15 О скандале вокруг песни "Фортеця Бахмут"

Также он отметил, что прежде чем говорить, то, что сказал Женя Галич, пусть он поедет на фронт и увидит то, что переживают военные, и что в свое время пережила команда группы "Антитела".

Кроме этого, Тарас Тополя отметил, что песня "Фортеця Бахмут" имела большое значение для него, для его команды и военных, которые там были. В частности, песня написана об одной из самых горячих точек поднимала боевой дух и вдохновляла защитников на борьбу.

Тополя также отметил, что песня была написана из собственных переживаний и в ней написано все то, что они пережили. Также он отметил, что ему важно только то, что он услышал от защитников, которые неоднократно благодарили за эту песню. Все остальные комментарии и замечания его не смущают.

Напомним, группа "Антитела" не позволила военному использовать песню о Бахмуте: позиция двух сторон.