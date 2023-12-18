Тарас Тополя грубо відповів Жені Галичу за критику пісні «Фортеця Бахмут»

Тарас Тополя зазначив, що йому байдуже на думку Жені Галича та наголосив, що йому набагато важливіше те, що він почув від військових на рахунок пісні "Фортеця Бахмут".

Related video

36-річний лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя вперше відреагував на слова лідера рок-гурту O.Torvald Жені Галичу, який назвав пісню "Фортеця Бахмут" хайпом. Свою думку стосовно слів Галича Тополя висловив в інтервʼю "Розмова".

Зокрема, йдеться про слова Євгена Галича, який заявив, що пісня "Фортеця Бахмут" створена заради хайпу, у період запеклих боїв. Співак заявив, що його це дуже дратує, однак, він розуміє, що є ті, кому ця пісня була близькою.

Зі свого боку Тарас Тополя нецензурними словами відповів на закиди у свій бік.

Він наголосив, що йому байдуже, що думають про його творчість його колеги.

"Мені пох*й, що говорить Женя Галич та інші музиканти", — сказав Тополя.

1:12:15 Про скандал довкола пісні "Фортеця Бахмут"

Також він зазначив, що перш ніж говорити, те, що сказав Женя Галич, нехай він поїде на фронт і побачить те, що переживають військові, і що свого часу пережила команда гурту "Антитіла".

Крім цього, Тарас Тополя зазначив, що пісня "Фортеця Бахмут" мала неабияке значення для нього, для його команди та військових, які там були. Зокрема, пісня написана про одну з найгарячіших точок піднімала бойовий дух та надихала захисників на боротьбу.

Тополя також наголосив, що пісня була написана з власних переживань і в ній написано все те, що вони пережили. Також він наголосив, що йому важливо лише, те, що він почув від захисників, які неодноразово дякували за цю пісню. Всі інші коментарі та зауваження його не бентежать.

Нагадаємо, гурт "Антитіла" не дозволив військовому використовувати пісню про Бахмут: позиція двох сторін.