Евгений Галич признался, удалось ли уладить конфликт с Melovinom, который возник еще в 2017 году

Евгений Галич впервые откровенно рассказал, что произошло между ним и Melovinom на Нацотборе на Евровидение еще в 2017 году.

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Рок-музыкант и лидер рок-группы O.Torvald Евгений Галич впервые публично прокомментировал скандал с певцом Melovinom (настоящее имя Костя Бочаров), который возник еще во время Нацотбора на Евровидение-2017. Подробностями инцидента артист поделился в программе "33 вопроса" от Люкс ФМ.

Так, в 2017 году группа O.Torvald и Melovin были в списке претендентов на Евровидение-2017 и главными конкурентами. На фоне этого между участниками случился конфликт.

"На Нацотборе так случилось, что мы пытались найти общий язык, мы его не нашли и я выбросил его постер, а он за это на меня обиделся", — пояснил Евгений Галич.

Тогда с разницей в 1 балл победу в Нацотборе на песенный конкурс получила группа O.Torvald получив по 7 баллов от жюри и зрителей — суммарно 14. Между тем за Melovina зрители отдали 8 баллов, а вот жюри дали ему только 5 — суммарно 13. Однако со временем мужчины поговорили друг с другом и им удалось уладить конфликт.

"Со временем после полномасштабного вторжения, он мне написал после какой-то песни, которую мы выпустили, что: "Чувак, я горжусь тем, что знаком с тобой", я перед ним извинился и мы пожали руки друг другу. Я вообще нет никаких не то что претензий, я уважаю этого человека за его мнение, за его смелость, за то, что он честный. Как раз Melovin совсем не кастрированный", — пояснил Евгений Галич.

Напомним, ранее мы писали, что MELOVIN рассказал, почему не выехал из Украины.

Кроме этого, Фокус писал, что лидер группы O.Torvald впервые публично прокомментировал развод с женой.