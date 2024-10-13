"Никуда не убегаю": MELOVIN рассказал, почему не выехал из Украины (видео)

Melovin часто ездит на гастроли за рубеж и мог там остаться. Но артист любит свою родину и свой народ, поэтому строит музыкальную карьеру в Украине.

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Известный украинский певец MELOVIN (настоящее имя Константин Бочаров) объяснил, почему не уехал за границу, хотя у него была такая возможность. Артист 13 октября в интервью Суспільне Рівне признался, что часто бывает на гастролях во многих странах и назвал причины, по которым остается в Украине.

Певец высказался о тех украинских артистах, которые покинули нашу страну: "Меньше народа — больше кислорода. Но это касается не войны, а именно артистов. Так случилось, они избрали совсем другое".

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По словам певца, во время войны он, как и большинство звезд, имеет возможность выезжать за рубеж на гастроли, где мог остаться. Однако MELOVIN не видит себя без Украины. Последний раз он пересекал границу в мае 2024 года. "Столько раз мог остаться там. Я очень много гастролировал в Европе. Мы собирали огромные суммы, привозили сюда, в Украину. И поверьте, много возможностей было остаться там, учитывая перспективы европейской аудитории с Евровидения", — отметил исполнитель.

Концерт MELOVIN (архивное фото) Фото: https://www.instagram.com/melovin_official/

MELOVIN отметил, что любит Украину и свой народ, поэтому строит свою музыкальную карьеру на родине. "Мог бы остаться (за границей — ред.) и творить дальше свою музыкальную карьеру. Но я никуда не убегаю. Мне нравится, я люблю эту страну… Но мне нравятся эти люди, мне нравится здесь воздух, мне нравится ездить выступать и для европейской аудитории, и привозить какую-то помощь, если это возможно сделать… Я за границей не был больше шести дней. Я приехал туда, залпом все и мы возвращаемся обратно. Ни разу не проштрафились с конечной датой пребывания ", — поделился артист.

Ранее, 31 июля, MELOVIN рассказал о своих гонорарах во время войны. Певец признался, что с начала войны в Украине его жизнь очень изменилась.