"Было очень больно": MELOVIN впервые рассказал об измене любимого человека (видео)

Певец на концерте заявил, что в его жизни были болезненные для него отношения. MELOVIN несколько раз пережил измену.

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Известный украинский певец MELOVIN в четверг, 19 сентября, вечером дал концерт в Киеве, во время которого перед тысячей поклонников, откровенно рассказал о личной жизни. Соответствующее видео от опубликовал на своей странице в Instagram.

Артист впервые прокомментировал двухлетние отношения, которые закончились изменой. По словам звезды, ему изменяли несколько раз. Сейчас он пережил свою боль и не держит зла на ранее любимого человека.

"Меня предали. Это было очень больно. Я поблагодарил отношения, которые длились почти 2 года. Отправил их куда-то далеко в прошлое. И так случилось, что в течение этих отношений, когда я уже знал о первой измене… Да, меня предали не один раз, я простил и начал писать песню "Вбиваєш мене", — поделился со зрителями певец.

Он отметил, что эта история "так и не смогла убить" его и посоветовал присутствующим всегда иметь чувство собственного достоинства и не терпеть обидчиков. "И я каждому из вас от всего сердца, у меня оно большое, желаю, чтобы вы никогда не позволяли себя обижать", — заявил исполнитель.

Также во время концерта MELOVIN отметил, что жить нужно здесь и сейчас и выразил благодарность защитникам Украины. "Война и жизнь показали, что надо быть здесь. В этом моменте, в эту секунду. Жить и чувствовать. Быть благодарными ВСУ. И работать. Много работать, чтобы потом отстроить наши территории, парки, концертные залы, детские сады, школы… Делайте все, пока можете и никогда не медлите", — призвал знаменитость.

Ранее, 26 декбря 2023 года, MELOVIN впервые рассказал, имеет ли отношения. В частности, Меловин отметил, что пока не находится и в отношениях ни с парнем, ни с девушкой.