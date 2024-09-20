"Було дуже боляче": MELOVIN уперше розповів про зраду коханої людини (відео)

Співак на концерті заявив, що в його житті були болючі для нього стосунки. MELOVIN кілька разів пережив зраду.

Related video

Відомий український співак MELOVIN у четвер, 19 вересня, ввечері дав концерт у Києві, під час якого перед тисячею прихильників, відверто розповів про особисте життя. Відповідне відео від опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Артист уперше прокоментував дворічні стосунки, які закінчилися зрадою. За словами зірки, йому зраджували кілька разів. Зараз він пережив свій біль і не тримає зла на раніше кохану людину.

"Мене зрадили. Це було дуже боляче. Я подякував стосункам, які тривали майже 2 роки. Відправив їх кудись далеко в минуле. І так сталося, що протягом цих стосунків, коли я вже знав про першу зраду… Так, мене зрадили не один раз, я пробачив і почав писати пісню "Вбиваєш мене", — поділився з глядачами співак.

Він зазначив, що ця історія "так і не змогла вбити" його і порадив присутнім завжди мати почуття власної гідності та не терпіти кривдників. "І я кожному з вас від усього серця, у мене воно велике, бажаю, щоб ви ніколи не дозволяли себе ображати", — заявив виконавець.

Також під час концерту MELOVIN наголосив, що жити потрібно тут і зараз та висловив вдячність захисникам України. "Війна і життя показали, що треба бути тут. У цьому моменті, у цю секунду. Жити і відчувати. Бути вдячними ЗСУ. І працювати. Багато працювати, щоб потім відбудувати наші території, парки, концертні зали, дитячі садочки, школи… Робіть усе, доки можете і ніколи не зволікайте", — закликав знаменитість.

Раніше, 26 грудня 2023 року, MELOVIN уперше розповів, чи має стосунки. Зокрема, Меловін зазначив, що наразі не перебуває і в стосунках ні з хлопцем, ні з дівчиною.