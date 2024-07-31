"Не заробляю багато, але вистачає": MELOVIN розповів про свої гонорари під час війни (фото)

Співак зізнався, що з початку війни в Україні його життя дуже змінилося. MELOVIN рідко з'являється в соціальних мережах. Він пише музику або танцює, коли йому зовсім погано.

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Український співак, переможець шостого сезону вокального шоу "X-Фактор" і другого сезону "Маски" MELOVIN, справжнє ім'я якого Костянтин Бочаров, в інтерв'ю виданню Оboz.ua розповів, як змінилися його заробітки з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Артист зізнався, що війна внесла корективи в його заробітки: вони стали меншими, як порівняти з довоєнним періодом. Нині в нього є комерційні виступи, зокрема останнім таким було весілля у Львові.

"Скажу так: ринок поступово відновлюється. З'являються запити на комерційні виступи. Останній корпоратив — весілля, був у Львові. Люди продовжують жити, і я не вважаю, що відзначати особисті свята зараз недоцільно. Усе актуально — емоції, кохання", — поділився співак.

Співак MELOVIN Фото: https://www.instagram.com/melovin_official/

Він заявив, що його життя дуже змінилося. Хоча артист іноді закривається в собі, але все ж намагається шукати позитивні моменти і проживати їх по-своєму.

"У мене немає якихось нечуваних гонорарів. І моє життя зараз зовсім не таке, як було до повномасштабної війни. Не заробляю багато, але вистачає. Мене зараз не так часто можна побачити в соцмережах... На якийсь період я навмисне йду звідти... Закриваюся в собі і пишу музику. Слухаю цю музику, якщо мені погано. Танцюю, якщо мені погано. Це мій спосіб вираження почуттів... Треба шукати позитивні моменти і їх проживати. Усе актуально. І насамперед — наше життя", — сказав MELOVIN.

MELOVIN Фото: https://www.instagram.com/melovin_official/

Раніше, 5 лютого, MELOVIN натякнув, що Нацвідбір на "Євробачення" був куплений. Співак розкритикував великий розрив у голосах між першим і другим місцями. Мало того, йому здалися підозрілими результати голосування журі.