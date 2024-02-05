"Викликає багато запитань": MELOVIN натякнув, що Нацвідбір на "Євробачення" був куплений (відео)

Співак розкритикував великий розрив у голосах між першим та другим місцями. Мало того, йому здались підозрілими результати голосування журі.

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Український співак та учасник Національного відбору на "Євробачення 2024" MELOVIN поставив під сумнів результати голосування. Про це відомо з його коментаря в ефірі телемарафону.

"У мене є питання стосовно "Дії" і голосування", — зізнався виконавець.

Він зазначив, що розрив у голосах між першим та другим місцем склав приблизно 600 тисяч голосів. На думку MELOVIN, це є "трохи дивним".

Також співак натякнув, що цьогорічний Нацвідбір нібито був куплений.

"Якщо ми спочатку чули від блогерів у коментарях, що лейбл ENKO запропонував оплатити більшу частину на "Євробаченні", щоб поїхати, то сьогодні ми це почули у стінах "Суспільного" від робітників, які там працюють. Дякую за цю інформацію", — розповів MELOVIN.

Варто зазначити, що йдеться про лейбл, з яким пов’язані обидві учасниці переможного дуету Jerry Heil та Alyona Alyona. Виконавець додав, що до кінця думав, що "все буде чесно".

На своїй сторінці у соцмережах MELOVIN уточнив, що ще окрім розриву у голосах йому здалося підозрілим.

"Чи погоджуюсь я з голосуванням? Воно викликає багато запитань", — написав співак.

Він назвав масштабний збій у застосунку "Дія" під час голосування "неможливим". Учасник Нацвідбору нагадав, що застосунок мало не щодня намагаються зламати російські хакери, але їм це не вдається.

"А ще, хто пояснить голосування журі, коли тих, кого критикували, оцінили найвище", — підкреслив MELOVIN.

На момент публікації матеріалу керівництво лейблу ENKO не коментувало звинувачення, які висунув співак MELOVIN.

Нагадаємо, MELOVIN не перший поставив під сумнів результати голосування через "Дію". Раніше від участі у музичному змаганні намагалась відмовитись співачка SKYLERR. Вона також аргументувала своє рішення тим, що не довіряє голосуванню після перебоїв у роботі застосунку.

У Нацвідборі цього року переміг дует Alyona Alyona та Jerry Heil. Співачки отримали 10 балів від журі та 11 балів від народу. Друге місце посів гурт Ziferblat.