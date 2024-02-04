Скандал на "Євробаченні": SKYLERR не дозволили зняти свою кандидатуру з Нацвідбору

Національний відбір запам'ятався не лише скандалом із додатком "Дія", що перестала працювати через навантаження, але й співачкою SKYLERR, яка заявила про бажання відмовитися від участі в конкурсі.

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Українській співачці SKYLERR відмовили в знятті її кандидатури з Національного відбору на "Євробачення" 2024. Про це повідомили в медіа "Суспільне Мовлення".

SKYLERR звернулася до "Суспільного Мовлення" з проханням зняти її кандидатуру з глядацького голосування. Проте виступи всіх учасників у фіналі конкурсу вже відбулися, після чого було оголошено глядацьке голосування, яке триватиме до 19:05 4 лютого.

"Відповідно до правил Національного відбору відсутні підстави зняття кандидата на цьому етапі конкурсу", — ідеться в повідомленні.

Якщо за результатом голосування SKYLERR стане переможницею Нацвідбору, вона може відмовитися від укладання договору із "Суспільним Мовленням" на участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення".

У своєму Instagram SKYLERR підтвердила, що команда "Євробачення" не ухвалила її запит на зняття кандидатури, тому всі голоси українців будуть зараховані й оголошені. Співачка наголосила, що попри те, що формально продовжує участь у Нацвідборі, вона не відмовляється від своєї позиції.

SKYLERR захотіла зняти свою кандидатуру в Нацвідборі на "Євробачення"

4 лютого SKYLERR заявила про зняття своєї кандидатури в Нацвідборі на "Євробачення". За її словами, вона довіряє лише голосуванню в моменті, яке неможливе через проблеми з перебоями в роботі застосунку "Дія". Співачка вважає, що голоси могли зарахуватися некоректно.

Нагадаємо, у суботу 3 січня відбувся фінал Нацвідбору на "Євробачення", проте голосування за конкурсантів перенесли на 4 лютого. Це сталося через проблеми в роботі застосунку "Дія".