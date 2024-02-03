"Євробачення 2024": голосування за переможця Нацвідбору перенесли на наступний день

Про перенесення голосування оголосив ведучий Тимур Мірошниченко. Перед цим через наплив охочих проголосувати перестала працювати "Дія".

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Голосування за конкурсантів Нацвідбору перенесли на 4 лютого. Застосунок "Дія" так і не запрацював, тож у прямому ефірі було ухвалено рішення залишити спроби та розібратися з тим, хто представлятиме Україну на пісенному конкурсі "Євробачення 2024", уже наступного дня. Про це повідомив ведучий Тимур Мірошниченко під час трансляції.

Свої номери конкурсанти представляли в записі. Концерт був записаний заздалегідь без глядачів. Місце також тримали в таємниці з міркувань безпеки. Переможця планували оголосити після того, як 11 конкурсантів, ведучі та судді перемістяться в укриття, а всі охочі проголосують через застосунок "Дія".

"Дія" перестала працювати після початку голосування

Але одразу після того, як голосування почалося, додаток перестав працювати. Тоді голосування продовжили на півгодини. Ведучі та артисти весь цей час розважали глядачів з укриття.

А коли 30 хвилин минули, було вирішено перенести голосування на 4 лютого.

"Сьогодні переможця не назвуть. "Дія" так і не запрацювала. І скоріше за все не запрацює, хоча фахівці Мінцифри над цим працюють. Час пізній і ми тягнути більше не можемо", — сказав ведучий.

Тимур зазначив, що щойно "Дія" запрацює, голосування відновиться і воно триватиме всю ніч і весь день, 4 лютого.

За його словами, о 19.05, 4 лютого, ведучі знову вийдуть у прямий ефір і закриють лінії для голосування. І оголосять ім'я переможця Нацвідбору.

У телеканалу "Суспільне" було право оголосити переможця, користуючись результатами голосування журі, але організатори вирішили зробити все, щоб і глядачі також змогли проголосувати.

Після цього повідомлення ведучі попрощалися і трансляцію з укриття було припинено.

Трохи згодом міністр цифрової трансформації Михайло Федоров опублікував пост в якому зазначив, що сьогодні була рекордна кількість користувачів у "Дії" за всю історію проєкту. Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, — 15 000 запитів.

Пост Михайла Федорова Фото: Скриншот

"Порівняно з минулим роком ми збільшили потужності в 5 разів (а запитів надійшло більше у 20 разів). І тому виникла величезна черга. Перепрошую за цю ситуацію. Ми зробимо детальний розбір, аналіз та впровадимо організаційні зміни, щоб бути готовими до схожих хвиль трафіку", — написав міністр.

Нагадаємо, раніше букмекери припустили, хто може стати переможцем Нацвідбору і вирушити на пісенний конкурс у Мальме, Швеція.