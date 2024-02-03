Нацвідбір на Євробачення: під час голосування перестала працювати "Дія" (скріншот)

Коли було відкрито голосування за конкурсантів на Нацвідборі, у застосунку "Дія" стався збій.

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Найімовірніше за стосунок перестав працювати через перевантаження, адже близько 20.30 оголосили початок голосування за претендента від України на "Євробачення 2024", повідомляє журналіст Фокусу.

На сторінці прямої трансляції повідомили, що про збій їм відомо. Там з'явилось повідомлення, в якому сказано: "Дії треба трошки часу, щоб оговтатись від такої кількості відвідувачів. Тож, якщо у вас не відкривається Опитування — спробуйте проголосувати через декілька хвилин!".

Українці повідомляють про збій в роботі "Дії" Фото: Скриншот

Але в коментарях українці зазначають, що за стосунок все ще не працює і не всім вдається проголосувати.

Українці повідомляють про збій в роботі "Дії"

В трансляції про збій нічого не сказали.

Фінал конкурсу вперше показують не в прямому ефірі, а в записі. Організатори нацвідбору прийняли таке рішення у цілях безпеки. Через ці міркування не запросили глядачів та тримали місце проведення концерту у таємниці.

Зазначимо, у фіналі нацвідбору виступили 11 фіналістів. Хтось із них буде представляти Україну у травні в Мальме на "Євробаченні-2024". Наразі ж невідомо, чи будуть дійсними результати глядацького голосування, адже голосувати можна лише в "Дії", а додаток не працює у багатьох користувачів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про прогнози букмекерів що до переможця Нацвідбору.