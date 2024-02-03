Нацвідбір на "Євробачення-2024": де і як голосувати за улюбленого виконавця
Трансляція виступу одинадцятьох фіналістів розпочнеться о 18:00, а віддати голос за свого фаворита зможе кожен охочий у застосунку "Дія".
У суботу, 3 лютого, відбудеться фінал Нацвідбору на "Євробачення-2024", під час якого виступлять 11 учасників, котрі представлять свої номери, з якими планують поборотися за перемогу на пісенному конкурсі у Швеції. Фокус зібрав інформацію про те, як українцям усередині країни та за кордоном голосувати за своїх фаворитів.
Зазначимо, що трансляція передшоу Нацвідбору розпочнеться о 17:30, а о 18:00 одинадцятеро фіналістів виступлять у прямому ефірі, змагаючись за можливість представляти Україну на "Євробаченні-2024", яке пройде у шведському місті Мальме.
Як голосувати
Варто відзначити, що глядачі Нацвідбору зможуть проголосувати за переможця через застосунок "Дія". Для цього потрібно здійснити кілька кроків:
- у застосунку "Дія" потрібно перейти в розділ у "Сервіси";
- далі натиснути на "Опитування";
- після того натиснути на "Активні опитування" і віддати голос за свого фаворита.
Відомо, що переможця фіналу Нацвідбору визначать за результатами голосування журі (50 %) та глядачів (50 %).
Порядок виступів у фіналі
На сторінці "Євробачення Україна" у facebook оприлюднили порядок виступів усіх учасників фіналу Нацвідбору.
- Yaktak – "Lalala";
- Ingret – "Keeper";
- Nazva – "Slavic English";
- Anka – "Палала";
- Drevo – "Endless chain";
- alyona alyona & Jerry Heil – "Teresa & Maria";
- Melovin – "Dreamer";
- Skylerr – "Time is running out";
- Ziferblat – "Place I Call Home";
- Yagody – "Tsunamia";
- Nahaba – "Glasss".
Нагадаємо, раніше Фокус повідомив про те, на яких платформах та каналах охочі можуть спостерігати за Нацвідбором на "Євробачення-2024".
Нагадаємо, ще на початку вересня минулого року віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров повідомив, що у застосунку "Дія" запустили опитування, де українцям пропонували за допомогою голосування серед кількох претендентів обрати членів журі Національного відбору на Дитяче Євробачення-2023.