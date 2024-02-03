Євробачення-2024: де і коли дивитися трансляцію фіналу Нацвідбору

Представника України для участі у пісенному конкурсі у Швеції глядачі обиратимуть у суботу, 3 лютого. Спостерігати за фіналом можна буде навіть у застосунку "Дія".

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Невдовзі у Києві відбудеться фінал Нацвідбору на "Євробачення-2024", де журі та глядачі обертатимуть представника України на пісенному конкурсі у Швеції. Фокус зібрав інформацію про те, на яких платформах та каналах охочі можуть спостерігати за подією.

Фінал національного відбору на "Євробачення-2024", який відбудеться у суботу, 3 лютого, транслюватимуть на низці каналів та платформ, таких як:

телеканал "Суспільне Культура";

сайт "Суспільне Культура";

Facebook-сторінки "Суспільного" та "Євробачення Україна";

сайт Євробачення в Україні;

застосунок "Дія", обравши "Дія. ТБ" та канал Суспільне Культура HD.

Важливо відзначити, що трансляція передшоу Нацвідбору розпочнеться о 17:30, а о 18:00 одинадцятеро фіналістів виступлять у прямому ефірі, змагаючись за можливість представляти Україну на "Євробаченні-2024", яке пройде у шведському місті Мальме.

Нагадаємо, ще на початку вересня минулого року віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров повідомив, що у застосунку "Дія" запустили опитування, де українцям пропонували за допомогою голосування серед кількох претендентів обрати членів журі Національного відбору на Дитяче Євробачення-2023.

Зазначимо, що наприкінці серпня стало відомо про те, що Україна візьме участь у "Євробаченні-2024". У травні 2024 року у шведському місті Мальме виступить переможець від України.