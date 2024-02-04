Alyona Alyona та Jerry Heil перемогли в Нацвідборі на "Євробачення-2024" (відео)

За право брати участь у фінальній частині конкурсу "Євробачення-2024" змагалися 11 фіналістів. Напередодні оголошення результатів співачка SKYLERR оголосила, що знімає свою кандидатуру, але керівництво "Суспільного мовлення" попередило, що чинні правила не передбачають подібні ініціативи.

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Нацвідбір на "Євробачення-2024", де обрали представника від України, транслювали в суботу, 3 лютого. Переможця через збій у роботі застосунку "Дія" оголосили наступного дня. Україну на конкурсі "Євробачення-2024" у Швеції представить дует Alyona Alyona та Jerry Heil. Про це повідомили в прямому ефірі під час трансляції Нацвідбору на YouТube-каналі Eurovision Ukraine official.

Місце проведення фіналу організатори тримали в секреті з метою безпеки. Також на Нацвідбір, який, як і раніше, проходив у форматі концерту, не запросили глядачів. Минулого року, нагадаємо, фінал провели в укритті. Тоді на "Євробачення-2023" до Ліверпуля вирушив дует TVORCHI.

За перемогу цього року змагалися 11 фіналістів, а саме Yaktak, Ingret, Nazva, Anka, Drevo, alyona alyona та Jerry Heil, MELOVIN, SKYLERR, Ziferblat, YAGODY й NAHABA.

Ведучими нацвідбору стали співачка Юлія Саніна, гуморист Василь Байдак і ведучий Тімур Мірошниченко. А ось судили фіналістів співачка Джамала, шоумен Андрій Данилко та лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець.

Трансляція фіналу конкурсу відбувалася на каналі "Суспільне Культура", YouTube-каналі "Євробачення Україна" й інших діджитал-платформах "Суспільного". До того ж подивитися Нацвідбір можна було в "Дії".

Ведучі назвали переможця Нацвідбору з укриття Фото: Суспільне

Цьогоріч обрали 11 фіналістів, які представили максимально різні пісні, здивували колоритністю й самобутністю.

Найбільшу кількість балів від журі отримав гурт Ziferblat.

Фото: Скриншот

Найбільшу кількість балів від глядачів за результатами голосування в "Дії" отримали дует Alyona Alyona та Jerry Heil.

Фото: Скриншот

Під час голосування застосунок "Дія" перестав працювати коректно, про що під час прямого ефіру повідомили ведучі. Тому оголошення результатів перенесли на неділю, 4 лютого.

Нагадаємо, цього року "Євробачення" пройде у шведському місті Мальме, оскільки перемогу здобула шведська співачка Лорін (Loreen) мароккансько-берберського походження. Вона виграла з композицією Tattoo. Це її друга перемога на пісенному конкурсі: Лорін перемагала 2012 року з піснею "Ейфорія", яка стала світовим хітом. Україну представляв тернопільський дует TVORCHI з треком Heart Of Steel.

Хоча 2022 року перемогу здобув український гурт Kalush Orchestra і 2023 року конкурс мала приймати Україна, через війну з РФ організатори вирішили провести його в Ліверпулі, бо представник Великої Британії, співак Сем Райдер, посів друге місце. Подібне в історії "Євробачення" сталося вперше.