Євробачення 2023: дует TVORCHI зірвали овації з піснею "Heart of Steel"

Українці виступали під 19-м номером.

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У Ліверпулі триває гранд-фінал "Євробачення 2023" та глядачі дочекалися виступу українського дуету TVORCHI, які виступали з англомовною композицією "Heart of Steel".

Учасники від України зірвали оплески. На конкурсі вони представили оновлений номер, який відрізнявся від того, щоб раніше був показаний в Україні. Разом із дуетом виступала підтанцівка.

Виступ українського дуету TVORCHI

Також на них було оновлено костюми від відомого українського дизайнера Івана Фролова.

Дизайнера сказав, що натхненням для створення костюмів стали українські вишивки, народні костюми та стилістика княжої доби.

Виступ українського дуету TVORCHI

Він уточнив, що своїми костюмами хотів показати силу та міць нашої країни та українських воїнів.

Також він створив вбрання для Тіни Кароль та Джамали, які виступали на відкритті фіналу конкурсу.

Нагадаємо, в оновленому кліпі переможців минулого року Kalush Orchestra знялася принцеса Уельська. Кейт Міддлтон зіграла партію на роялі у Віндзорському замку.

Після того, як виступатимуть усі учасники, розпочнеться голосування. За свою країну не можна голосувати, але за своїх фаворитів можна буде віддати свій голос вже зовсім скоро. Фокус розповідав, як це можна зробити.