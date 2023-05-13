Кейт Міддлтон з'явилася у кліпі Kalush Orchestra для "Євробачення 2023" (відео)

Фінал "Євробачення-2023", який проходить у Ліверпулі, відкрили переможці від України минулого року.

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У британському Ліверпулі стартував гранд-фінал "Євробачення 2023" та його відкрив кліп Kalush Orchestra на пісню "Стефанія", з якою українці перемогли у 2022 році.

Знімали його в Україні та в Британії та у зйомках взяли участь не лише учасники групи, а й відомі британці.

Кейт Міддлтон з'явилася у кліпі Kalush Orchestra

Так, партію на фортепіано зіграли відомий композитор Ендрю Ллойд Веббер та несподівана гостя – принцеса Уельська.

Спочатку у кадрі показали Віндзорський замок, а потім і саму Кейт Міддлтон за роялем.

Кейт Міддлтон з'явилася у кліпі Kalush Orchestra

Вона зіграла невеликий уривок. Для кліпу Кейт обрала синю розкішну сукню.

Нагадаємо, трансляцію "Євробачення-2023" можна дивитися на офіційному каналі пісенного конкурсу.

Трансляція "Євробачення 2023"

А голосувати можна буде після того, як виступатимуть усі учасники. Фокус розповів, як це робити.