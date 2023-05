По другому колу. Що відомо про Лорін, яка перемогла на "Євробаченні-2023"

Над піснею Tattoo, з якою виступає Лорін, працювала вона та ще п'ять співавторів.

Ще перед тим, як пройшов перший півфінал 9 травня, ще в день відкриття конкурсу багато букмекерів вже визначилися з лідером перегонів і серед 37 країн-учасниць сьогодні найвищі шанси на перемогу давали шведській співачці Лорін (Loreen). У результаті після професійного голосування та голосування глядачів, перемога дісталася саме їй.

Лорін перемогла на "Евробаченні 2023" Фото: Скриншот

Лорін вже перемагала у 2012 році з піснею "Ейфорія". Фокус вирішив більше дізнатися про Loreen.

Хто така Лорін?

Справжнє ім'я артистки – Лорін Зінеб Нора Талхауї. Це шведська співачка мароккансько-берберського походження. Її батьки емігрували до Швеції з Марокко ще до появи дочки на світ. Майбутня зірка народилася 16 жовтня 1983 року у Стокгольмі. Пізніше сім'я дівчинки переїхала до міста Вестерос, за 100 км на північний захід від столиці, там вона вступила до школи.

Лорін має смагляву шкіру та чорне волосся, так що мало схожа на світлошкірих та блакитнооких скандинавів.

Музикою вона почала цікавитись з раннього віку. Ще дитиною була в гостях у бабусі в Африці, де люди висловлювали свої почуття та емоції піснями та музикою, тому Лорін вбирала у себе все, що чула.

Заявити про себе їй довгий час заважала невпевненість у собі. Щоб подолати власні страхи, дівчинка записалася одразу у кілька вокальних гуртків, проте коли їй виповнилося 12 років, помер батько. Лорін була старшою із семи дітей у сім'ї, і їй довелося рано подорослішати та стати самостійною.

Початок кар'єри Лорін

Початком музичної кар'єри Талхауї можна вважати 2004 рік. Дівчина спробувала сили на вокальному конкурсі Idol. Вона не перемогла, але увійшла до четвірки фіналістів. 2005-го її кар'єра дещо змінила напрям, вокалістка дізналася про тонкощі інших областей розважальної індустрії. Вона випустила свій перший сингл The Snake із гуртом Rob'n'Raz і стала обличчям телеканалу TV4, а потім працювала й на інших каналах. Аж до 2011-го вона була продюсером та ведучою на телебаченні. Під її керівництвом випускалися три реаліті-шоу: Värsta pojkvänsakademin (TV3), Matakuten (TV4) та Frufritt (SVT).

Шлях до "Євробачення"

У 2011 році Лорін вирішила взяти участь у шведському національному конкурсі Melodifestivalen, переможець якого отримував путівку на "Євробачення". Вона представила пісню "My Heart Is Refusing Me", яку написала спільно з Мо Денебі та Бьорном Джупстремом. Попри те, що виграти їй не вдалося, її пісня стала хітом на шведських, фінських та інших європейських радіостанціях. Композиція 19 тижнів протрималася у шведському чарті – з 11 березня до 15 липня. Найвищою позицією пісні стало 9 місце. 6 лютого 2012 року артистка виграла приз "Пісня року" на Gaygalan за виконання цієї композиції.

Перша невдача не зламала співачку, і наступного року вона знову заявляється на Melodifestivalen. Цього разу артистка виконує пісню "Euphoria", чим підкорює журі та отримує путівку на "Євробачення-2012".

За словами Лорін, її завжди надихали творчість Бьорк, Енії та Лізи Джеррард, музика яких вводила у свого роду транс.

Тріумф на "Євробаченні-2012"

Під час виступу в Баку Лорін на сцені супроводжував американський танцюрист Осбен Джордан, який раніше працював зі Снуп Доггом та Мадонною, а підспівували їй три бек-вокалістки. Публіку зачарували танці у стилі йоги та магічний глибокий голос шведки. У підсумку вона отримала 372 бали, з яких 18 оцінок були по 12 балів, залишивши позаду з розривом у 113 балів "Буранівських бабусь" із Росії.

Свою перемогу на конкурсі Лорін присвятила матері, сказавши, що та для неї – приклад для наслідування, найкращий друг та найрідніша людина.

Тріумф Лорін став на той час п'ятою перемогою Швеції. Перший конкурс "Євробачення" у 1974 році виграв гурт "АВВА", 1984-го – попгурт "Herreys", 1991-го – співачка Карола та 1999-го – Шарлотта Нільсен. У 2015 році перемогу виборов швед Монс Сельмерлев.

На хвилі популярності в тому ж 2012-му артистка представила публіці дебютний альбом Heal, який став платиновим у Швеції і вирвався на рядок хіт-парадів.

2017 року Лорін знову спробувала отримати квиток на "Євробачення", проте її обійшов Робін Бенгтссон, який і вирушив на конкурс до Києва.

Того ж року артистка випустила нову платівку – Ride.

Хіт "Tattoo"

На нацвідборі Melodifestivalen 2023 року Loreen вразила публіку піснею "Tattoo". Сильний вокал, магічні рухи та музика, що несе кудись далеко, підкорили не лише глядачів, а й букмекерів, які одразу прогнозували артистці нову перемогу.

Пісня, з якою Лорін представила Швецію, розповідає про кохання двох людей та випробування. На чолі всього – складні романтичні стосунки, у яких зв'язок героїні із партнером є найважливішим аспектом її життя. Наперекір перешкодам, дівчина сповнена рішучості залишитися зі своїм чоловіком, оскільки його втрата буде непоправною. Щоб висловити свою непохитну відданість, Лорін використовує метафору татуювання, щоб показати, що її коханий назавжди вкоренився у її суті.

Співачка виконала "Tattoo" у четвертому турі Melodifestivalen 25 лютого 2023 року. У якийсь момент на сцену вирвалася активістка-еколог, ненадовго перервавши її виконання пісні. Після того, як інцидент було вирішено, Лорін відновила свій виступ і продовжила шоу. Попри несподіваний зрив, вона виграла четвертий етап змагань, що дало їй місце у фінальному раунді.

"Tattoo" – це спільний проєкт Лорін і найдосвідченіших авторів пісень Melodifestivalen. Трек створила команда ветеранів і талантів-початківців. Над ним працювали Пітер Бострем, також відомий як Bassflow, і Томас Г: Сон. Обидва написали багато пісень для виконавців Melodifestivalen, зокрема й пісню "Euphoria", яка принесла Лорін першу перемогу на "Євробаченні-2012". Також у роботі брали участь Джиммі Янссон, Джиммі "Джокер" Торнфельдт, який співпрацював з Пітбулем, Дженніфер Лопес та Ніколь Шерзінгер, шведський діджей, художник, співак та автор пісень Cazzi Opeia. Остання є автором композиції "Wonderland", яка перемогла в американському пісенному конкурсі у 2022 році.

Розповідаючи про той момент, коли вона вперше почула трек, Лорін згадує, що це було близько 10 години вечора, коли Томас Г:сон (Томас Густафссон) та його команда відправили його їй. Ще до того, як прослухати пісню, артистка відчула в ній щось особливе, а прослухавши, закохалася в неї відразу.

Трек "Tattoo" вийшов на цифрових платформах 25 лютого 2023 року. Він дебютував під номером 1 у Швеції, ставши другим лідером шведських чартів Лорін після "Euphoria". Пісня також посідає 45-е місце у списку відтворення Spotify серед 100 найпопулярніших пісень "Євробачення" всіх часів.

Так виглядає виступ Лорін на "Євробаченні-2023"

Переклад пісні:

І куплет

Я не хочу йти від тебе,

Але, дитинко, ми обидва розуміємо,

Що наш час вийшов,

Час попрощатися

Доки не зустрінемося знову.

Адже це не кінець,

Настане день,

Коли ми знайдемо наш шлях.

Скрипки грають, й ангели плачуть.

Коли зірки зійдуться, я буду там.

Приспів

Ні, мені начхати на всіх,

Тому що все, чого я хочу, – це бути коханою,

І мене хвилюєш лише ти.

Ти назавжди зі мною, як тату.

Ні, мені начхати на біль,

Я пройду крізь вогонь та воду,

Просто щоб бути з тобою,

Ти назавжди зі мною, як тату.

ІІ куплет

Я відрощую волосся,

Я сприймаю все спокійно,

Моє серце в твоїх руках,

Не втрать його, мій друже,

Це все, що у мене є.

Скрипки грають, й ангели плачуть.

Коли зірки зійдуться, я буду там.

Пісню Лорін виконала між двома світловими екранами, а потім сценою пустили дим.

