Боєць, який брав участь у Нацвідборі, вразив виконанням пісні (відео)

Мойсей Бондаренко (Moisei) у військовій формі та зі скрипкою в руках виконав, стоячи на даху військового автомобіля, саундтрек до фільму "Ліга справедливості". У пісні багато українців упізнали сьогоднішню ситуацію, про що й написали музиканту в коментарях.

Related video

Мойсей Бондаренко — музикант, військовий та учасник Нацвідбору на Євробачення-2023 — вразив українців музичною композицією Everybody knows, яку виконав посеред териконів на Донбасі. Відповідне відео Бондаренко розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

На них Мойсей Бондаренко грає на скрипці, стоячи на даху автомобіля, пофарбованого в захисний колір. За спиною у музиканта і військового — терикони. Сам виконавець одягнений у військову форму і бронежилет.

У коментарях, залишених на сторінці музиканта, українці зазначили, що виконана ним композиція дуже співзвучна реальності, в якій живе Україна.

Так, ВСІ ЗНАЮТЬ... та мало хто хоч щось робить... прокинься, Планета! Мойсей, Ви, як завжди, неймовірні!

Прекрасна інтерпретація "Всі знають" Леонарда Коена. Молюся про милосердя Христа, щоб Україна втрималася.

Як красиво і як боляче!

До мурашок. Бережіть себе для майбутніх виступів.

Як добре і як чуттєво!

Наші терикони.

На териконах співає скрипка...

Зазначимо, що Everybody knows — це пісня норвезької співачки та авторки пісень Sigrid. Пісня увійшла до альбому "Ліга справедливості" (2017) і стала саундтреком до однойменного фільму. У тексті йдеться про те, що:

Усі знають, що гра ведеться нечесно,

Усі грабують, схрестивши пальці за спиною,

Усі знають, що війну закінчено,

Усі знають, що хороші хлопці програли,

Усі знають, що результат боротьби був визначений наперед.

Бідні залишаються бідними, багаті багатіють,

Ось так все і відбувається.

Всі знають.

Усі знають, що човен протікає,

Усі знають, що капітан збрехав,

У всіх є це відчуття втрати,

Як якби ви щойно втратили батька або собаку...

Хто такий Мойсей Бондаренко

Мойсей Бондаренко народився 15 березня 199 року в селі Красноіванівка Дніпропетровської області. Він говорив, що взяв до рук скрипку в 13 років, а з 15-ти грав за гроші в ресторанах.

Закінчивши 11 класів середньої школи у 2016 році, покинув свій дім і переїхав до Києва. Вступив до вищого навчального закладу, мав змогу провчитися там пів року, змінивши купу професій. Помандрувавши Європою, повернувся до Києва і створив перший гурт "Paranoizes" зі своїм другом-гітаристом, з яким разом навчалися в університеті. Деякий час грав з іншими артистами в різних проєктах.

25 лютого 2022 року був мобілізований до лав Збройних сил України, після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

У 2023 році відвідав Америку з офіційним візитом і делегацією Міністерства ветеранів, де пройшов кабінетами конгресу і грав на скрипці, показавши свою роботу і важливість підтримки українців у цей час. Державний департамент, а також державний секретар США Ентоні Блінкен відзначив його візит особливим. Державне медіа Америки опублікувало його історію по всій країні.

Наприкінці 2022 року Moisei взяв участь у Національному відборі на "Євробачення-2023". 17 грудня з піснею "I'm Not Alone" виступив у фіналі, посівши сьомий рядок таблиці.

Мойсей Бондаренко продовжує грати на скрипці, навіть виконуючи бойові завдання в лавах ЗСУ Фото: Мойсей Бондаренко/ Instagram

Нагадаємо, на початку лютого Андрій Данилко розповів, чому Аlyona Аlyona і Jerry Heil — найкращий вибір для "Євробачення-2024". Артист, який був членом журі в Нацвідборі, підкреслив, що всі конкурсанти були дуже сильними. Він також назвав свою трійку фаворитів.

Раніше Фокус також писав, що MELOVIN натякнув, що Нацвідбір на "Євробачення" був куплений.