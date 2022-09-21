"Застали красу": український військовий зіграв на скрипці на передовій (відео)

Музикант Мойсей Бондаренко виконав пісню Someone You Loved просто неба. До війни хлопець навчався у Києві, виступав на вулицях міста та на корпоративах.

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Вуличний музикант Мойсей Бондаренко, який служить у лавах Збройних Сил України (ЗСУ), зіграв на скрипці на передовій. Відео гри на музичному інструменті він опублікував у YouTube.

Музикант виконав на скрипці пісню Someone You Loved шотландського співака Льюїса Капальді просто неба. Бондаренко грав у військовій формі та у бойовому екіпіруванні.

"Під час повернення зі сходу України ми застали ось таку красу, тому захотіли створити цю роботу", — написав він.

[ + – ] Мойсей Бондаренко зіграв просто неба пісню Someone You Loved

Музикант Мойсей Бондаренко виступав на вулицях Києва

Мойсей Бондаренко народився у селі Красноіванівка Дніпропетровської області. Він казав, що взяв до рук скрипку у 13 років, а з 15 грав за гроші в ресторанах. У 17 років музикант переїхав до Києва на навчання та поєднував його з вуличними виступами та корпоративами.

23 лютого скрипаль вирушив на виступ в Одесі, а вже наступного дня розпочалася війна. Бондаренко вступив до лав ЗСУ та продовжив улюблену справу на фронті.

"Це історичний момент і найкрутіше почуття, коли ти почуваєшся реалізованим, потрібним. Я ніколи раніше не тримав автомат у руках. Я дбаю про свою країну, хочу тут жити, важливо проявити себе в такі моменти. У бункері я граю для хлопців, щоб якось відволікти їх. Ми намагаємося підтримувати одне одного", — говорив Бондаренко у спілкуванні із Zenger News.

[ + – ] За день до початку війни Мойсей Бондаренко приїхав на виступ в Одесі

Нагадаємо, що нещодавно ЗСУ знищили у місті Сватове Луганської області штаб "кадировців". Окупанти зазнали великих втрат — загинуло близько 250 військових РФ.

Бойовики "ДНР" та "ЛНР" запанікували, тому закликали Кремль якнайшвидше провести "референдум" про приєднання окупованих територій до Росії, зазначали в Інституті вивчення війни.

Росія заявила про неможливість переговорів з Україною переговорів після "референдуму щодо приєднання" захоплених районів Донбасу.