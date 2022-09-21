ЗСУ знищили штаб "кадирівців" на Луганщині, багато загиблих, — Гайдай (фото)

Ліквідацію військової бази підтвердив Генштаб, а втрати загарбників убитими та пораненими становлять близько 250 осіб.

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Українські військовослужбовці знищили окупаційну комендатуру у непідконтрольному Києву Сватовому. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, ЗС РФ в окупованому Сватовому облаштували штаб та склад боєприпасів, які злетіли в повітря після прицільного удару Збройних сил України.

Гайдай стверджує, що внаслідок обстрілу зі столи Сил оборони загарбники зазнали колосальних втрат: близько 250 російських військовослужбовців загинули та отримали поранення. За попередніми даними, у знищеній комендатурі у Сватовому був розташований штаб "кадирівців".

Гайдай додав, що зараз інформація про втрати ЗС РФ уточнюється.

[ + – ] ЗСУ знищили військову комендатуру ЗС РФ у Сватовому

Також голова Луганської ОВА уточнив, що протягом 20 вересня у Сватовому пролунало кілька вибухів — на території військової комендатури, колишнього МКДС та на складі боєприпасів, який росіяни облаштували в районі АТП.

Знищення бази ЗС РФ у непідконтрольному Києві Сватовому підтвердив пресцентр Генерального штабу ЗСУ у ранковому зведенні від 21 вересня. За даними відомства, підрозділи української армії завдали точкового удару по військовому об'єкту окупантів ще 19 вересня.

"Внаслідок ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника 19 вересня поточного року підтверджено знищення комендатури у місті Сватове Луганської області, де противник організував штаб та склад боєприпасів", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Варто зазначити, що голова Луганської ОВА Сергій Гайдай про знищення бази ЗС РФ у Сватовому повідомляв ще 19 вересня. Керівник військової адміністрації стверджував, що військовий об'єкт загарбників було ліквідовано в районі колишньої автостанції, а жертвами точкового удару ЗСУ стали понад 200 окупантів.

Декількома днями раніше Сергій Гайдай попереджав, що ЗС РФ готуються до оборони у Сватовому та Троїцькому, очікуючи контрнаступ ЗСУ на Луганському напрямку.