ВСУ уничтожили штаб "кадыровцев" на Луганщине, много погибших, — Гайдай (фото)

Ликвидацию военной базы подтвердил Генштаб, а потери захватчиков убитыми и ранеными составляют около 250 человек.

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Украинские военнослужащие уничтожили оккупационную комендатуру в неподконтрольном Киеву Сватово. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, ВС РФ в оккупированном Сватово обустроили штаб и склад боеприпасов, которые взлетели на воздух после прицельного удара Вооруженных сил Украины.

Гайдай утверждает, что в результате обстрела со столы Сил обороны захватчики понесли колоссальные потери: около 250 российских военнослужащих погибли и получили ранения. По предварительным данным, в уничтоженной комендатуре в Сватово был расположен штаб "кадыровцев".

Гайдай добавил, что в данный момент информация о потерях ВС РФ уточняется.

[ + – ] ВСУ уничтожили военную комендатуру ВС РФ в Сватово

Также глава Луганской ОВА уточнил, что в течение 20 сентября в Сватово прогремело несколько взрывов — на территории военной комендатуры, в бывшем МКДС и на складе боеприпасов, который россияне обустроили в районе АТП.

Уничтожение базы ВС РФ в неподконтрольном Киеве Сватово подтвердил пресс-центр Генерального штаба ВСУ в утренней сводке от 21 сентября. По данным ведомства, подразделения украинской армии нанесли точечный удар по военному объекту оккупантов еще 19 сентября.

"В результате ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника 19 сентября текущего года подтверждено уничтожение комендатуры в городе Сватово Луганской области, где противник организовал штаб и склад боеприпасов", — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Стоит отметить, что глава Луганской ОВА Сергей Гайдай об уничтожении базы ВС РФ в Сватово сообщал еще 19 сентября. Руководитель военной администрации утверждал, что военный объект захватчиков был ликвидирован в районе бывшей автостанции, а жертвами точечного удара ВСУ стали свышее 200 оккупантов.

Несколькими днями ранее Сергей Гайдай предупреждал, что ВС РФ готовятся к обороне в Сватово и Троицком, ожидая контрнаступление ВСУ на Луганском направлении.