ВС РФ готовятся к обороне в Сватово и Троицком, ожидая контрнаступление ВСУ, — Гайдай

Оккупанты стягивают тяжелую технику и зарывают ее на новых позициях, а личный состав пытаются доукомплектовать за счет зэков.

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ВС РФ готовятся к обороне в Сватово и Троицком, ожидая возможное контрнаступление Вооруженных сил Украины на Луганском направлении. Эту информацию озвучил глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в данный момент продолжаются ожесточенные боевые действия, в том числе на территории Луганской области.

Сергей Гайдай сразу предупредил, что элемента неожиданности, который проявился в ходе контрнаступления на Харьковщине, не стоит ожидать при деоккупации восточного региона. Более того, глава ОВА сообщил, что ВС РФ активно готовятся к обороне в Сватово и Троицком — оккупанты стягивают тяжелую технику и зарывают ее на своих позициях.

"Когда были бои за Изюм — Сватово для оккупантов было перевалочной базой. Они не оставляли там войска, но формировали подразделения и отправляли на другие направления. Сейчас для российской армии ситуация ухудшилась. Они понимают, что после Лимана — будут (боевые действия — ред.) Сватово, Троицкое и Кременная. У оккупантов проблемы, поскольку с людьми катастрофа, они заканчиваются…", — продолжил Сергей Гайдай.

По словам главы ОВА, из-за нехватки личного состава оккупанты мобилизируют граждан, которые пребывают в местах заключения. Привлечение к воинской службе "зэков" Гайдай назвал проблемой для гражданского населения Луганской области, поскольку эти люди отправляются на фронт с целью "убивать, грабить и насиловать".

Стоит отметить, что 13 сентября Сергей Гайдай сообщил о полном выходе подразделений ВС РФ из Кременной на фоне успешного контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении. Вместе с этим, как утверждал глава ОВА, украинские военнослужащие не заходили в населенный пункт для проведения зачистки.

На следующий день, 14 сентября, Сергей Гайдай сообщил о возвращении ВС РФ в Кременную. По словам главы ОВА, оккупанты создают видимость присутствия в населенном пункте, срывают украинские флаги и блокируют интернет на неподконтрольных Киеву территориях.