ВС РФ вернулись в Кременную и отключили интернет на Луганщине, — Гайдай

Элемента неожиданности при освобождении Луганской области, как было в ходе контрнаступления на Харьковском направлении, не будет.

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Подразделения ВС РФ вернулись в Кременную Луганской области и создают видимость своего присутствия в населенном пункте. Об этом сообщил глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, российские военнослужащие вернулись в Кременную и для создания видимости своего присутствия срывают украинские флаги на административных зданиях.

Более того, как отмечает Сергей Гайдай, оккупанты отключили интернет на неподконтрольных Киеву территориях Луганской области, чтобы местные жители не могли информировать о ситуации в захваченных регионах. Глава ОВА сразу предупредил, что фактора неожиданности, который проявился в ходе контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении, на Луганщине не будет.

"Будем реалистами. Нужно подготовить контрнаступление и провести его также хорошо, как это сделал генерал Александр Сырский в Харьковской области. Мы не будем просто заваливать людьми, чтобы занять какой-то населенный пункт. Мы готовим группы врачей, которые сразу могут работать (на освобожденных территориях — ред.), мы готовим штабы деоккупации, в которых будут представители администрации и правоохранительных служб", — добавил руководитель администрации в общении с журналистами.

Напомним, 13 сентября в интервью телеканалу "Настоящее время" глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о выходе российских войск из Кременной. По его словам, в населенном пункте нет ни полиции, ни комендатуры, ни прокуратуры, однако украинские военнослужащие еще не заходили в город для проведения зачистки.

Несколькими днями ранее Сергей Гайдай также сообщал о бегстве подразделений ВС РФ с мест дислокации в Луганской области.