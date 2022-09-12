ВС РФ в спешке покидают места дислокации в Луганской области, — Гайдай

Оккупанты бегут вглубь оккупированных территорий или же в Россию, а в Сватово остались только войска из "Народной милиции ЛНР".

Российские войска спешно покидают свои позиции в Луганской области и убегают вглубь оккупированных территорий или в Россию. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, военные России с семьями покинули Сватово Луганской области. Там только остались войска из "Народной милиции ЛНР" из числа местных жителей.

"Оккупационные власти подтверждают информацию о перемещении военных и коллаборантов вглубь Луганской области. Более того, часть едет транзитом на территорию России", — написал Гайдай.

Глава ОВА рассказал, что в то же время оккупанты не организовали никакой эвакуации, а каждый спасается самостоятельно.

Сергей Гайдай также подчеркнул, что так называемый "референдум" в Луганской области о присоединении к РФ оккупанты перенесли на неопределенный срок. Это якобы связанно с тем, что в регионе ухудшилась ситуация с безопасностью из-за постоянных обстрелов ВСУ.

Напомним, 12 сентября в Генштабе рассказали, что украинская армия за последние сутки выбила российские войска из более 20 населенных пунктов. В оборонном ведомстве сообщили, что освобождение от оккупантов РФ продолжается в Харьковской и Донецкой областях.

Фокус подробно писал о том, где ВСУ продвинулись за выходные. ВС РФ бежали из Изюма и Купянска, а также вышли на границу с Россией.

В то же время Минобороны РФ показало новую карту боевых действий в Украине. На ней показано, что российские войска покинули почти всю территорию Харьковской области и отодвинулись за реку Оскол.

Как писали американские СМИ, Украина использовала разведданные США для планирования своего контрнаступления. Однако американские власти подчеркивали, что украинцы сыграли решающую роль в планировании и освобождения оккупированных территорий.