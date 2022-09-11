Украина использовала разведданные США для планирования контрнаступления, — NYT

Американские власти подчеркивают, что украинцы сыграли решающую роль в планировании и исполнения наступления на оккупированные территории. Однако американская разведка в режиме реального времени предоставляла Украине информацию о ВС РФ.

Летом высокопоставленные украинские чиновники начали активно обмениваться разведывательными данными с США для того, чтобы планировать контрнаступление украинской армии. Это позволило Вооруженным силам Украины добиться значительных успехов на северо-востоке страны в последние несколько дней. Об этом сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на источники.

По информации журналистов, сотрудничество с Украиной позволило США предоставить более качественную и актуальную информацию о слабых местах России.

Американские официальные лица подчеркивают, что украинцы сыграли решающую роль в планировании и исполнения наступления на оккупированные Россией территории. Однако американская разведка в режиме реального времени предоставляла Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах ВС РФ.

Ранее представители разведки Соединенных Штатов заявляли, что знают об оперативных планах России больше, чем о планах Украины из-за того, что она не делится информацией и бережно ее охраняет. Однако позже украинские власти решили, что обмен дополнительной информацией с Вашингтоном поможет принести дополнительную помощь.

В издании отмечают, что официальные лица США отказались сообщить, какими подробностями плана контрнаступления поделилась Украина и сколько советов дали в Вашингтоне. Но один чиновник рассказал, что американские власти постоянно обсуждали с Киевом, как ВСУ могут остановить продвижение России на востоке.

Последствия наступления ВСУ в Харьковской области

В США считают, что успехи украинской армии на северо-востоке, в том числе, освобождение города Изюм, который является ключевым железнодорожным узлом, были самыми важными достижениями Украины.

Пока не понятно, какое стратегическое значение это даст. Однако военные эксперты и бывшие представители разведки США считают, что есть признаки того, что нынешнее наступление ВСУ в дальнейшем может значительно отодвинуть линию фронта.

"Контрнаступление украинских военных продвигается быстрее и захватывает местность даже быстрее, чем ожидалось", — сказал бывший сотрудник Пентагона и офицер ЦРУ Мик Малрой.

Напомним, 11 сентября Минобороны РФ показали новую карту боевых действий в Украине и подтвердили значительные потери захваченных территорий в Харьковской области. Таким образом ВС РФ почти покинули территорию региона и разместились на линии реки Оскол.

Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ удалось освободить около 2 тысяч квадратных километров украинской земли.