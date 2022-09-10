Украинские военные освободили около 2 тысяч квадратных километров, – Зеленский (видео)

По словам президента, российские оккупанты демонстрирует лучшее, что умеют — показывают спину.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе контрнаступления украинской армии. На данный момент ВСУ освободили около 2000 квадратных километров. Об этом сообщил президент в ежедневном обращении.

Украинский президент подчеркнул, что вся Донецкая область будет свободна. Он подчеркнул, что все силовые структуры работают над возвращением мира в освобожденные города. При этом президент поздравил Днепр и Лиман с Днем города.

Также президент Украины провел внеочередную Ставку верховного главнокомандующего.

"Движение наших воинов на разных направлениях фронтах продолжается. На этот момент в рамках активных действий с начала сентября освобождено около 2000 квадратных километров нашей территории. Российская армия этими днями демонстрирует лучшее, что умеет — показывает спину. В итоге, это неплохой выбор для них — бежать. Оккупантам в Украине места нет и не будет", — заявил Зеленский.

Российские военные, которые боятся возвращаться в РФ могут сдаться украинским военным. Президент гарантирует отношение к ним согласно Женевской конвенции.

Напомним, журналист Юрий Бутусов сообщил об окружении российских десантников в Изюме. Бойцы ВСУ их аккуратно уничтожают. При этом в Минобороны Украины призвали не распространять информаци о деоккупации украинских городов. Вход ВСУ в населенные пункты еще не означает его освобождения.