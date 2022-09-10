Минобороны просит не распространять ложную информацию о деоккупации городов Украины

В оборонном ведомстве уточнили, что сам факт физического вхождения подразделений ВСУ в населенный пункт еще не означает, что он находится под контролем Украины.

Заместитель министра обороны Анна Маляр опубликовала пост в Facebook, в котором попросила не распространять в сети информацию о каждом населенном пункте на временно оккупированной территории, которые якобы уже освободили ВСУ. По ее словам, иногда эти сведения являются недостоверными.

Маляр поблагодарила всех неравнодушных, однако сообщила им, что в Минобороне сами справятся с психологическим давлением на врага.

"Не надо писать о каждом временно оккупированном населенном пункте, что он уже наш. К сожалению, сейчас в сети распространяется много информации о якобы освобожденных населенных пунктах, которая не соответствует действительности", — написала замминистра.

Маляр отметила, что среди так называемых освобожденных населенных пунктов иногда встречаются те, которые лишь частично находятся под контролем украинской армии, и там пока идут бои. Более того, среди них есть и такие, освобождение которых не планирует ВСУ в ближайшие дни.

"Не потребляйте непроверенную информацию!" — призывает украинских граждан Маляр.

В связи с этим замминистра уточнила, при каком условии можно говорить об освобождении того или иного населенного пункта.

"Когда можно говорить, что населенный пункт наш? Когда населенный пункт зачищен и правоохранительными органами предприняты стабилизационные мероприятия", — пояснила Маляр.

При этом она добавила, что сам факт физического вхождения подразделений ВСУ в населенный пункт еще не означает, что он находится под контролем Украины. В качестве примера, Маляр привела Балаклею, в которую бойцы ВСУ вошли несколько дней назад. Тем не менее только сегодня удалось установить над городом полный контроль.

Чтобы не пользоваться недостоверной информацией и "не стать жертвой пустых надежд" Маляр рекомендует читать официальные источники:

Верховного Главнокомандующего (Офис президента);

Министра обороны (Министерство обороны Украины);

Главнокомандующего (ВСУ, Генштаб).

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Минобороны на год отложило указ об обязательном постановлении женщин из списка обязательных специальностей на воинский учет. Тем временем в Верховной раде дорабатывают законопроект об добровольной постановке женщин воинский учет.