Готовят изменения в закон: обязательный воинский учет для женщин отложили на год, — Маляр

Указ имеет временную меру, потому что парламент дорабатывает законопроект, предлагающий взятие на воинский учет добровольно. Кроме того, выезжать за границу военнообязанным женщинам с 1 октября не будет запрещено.

Министерство обороны Украины на год отложило указ об обязательном постановлении женщин из списка обязательных специальностей на воинский учет. В тоже время в парламенте дорабатывают законопроект об добровольной постановке на учет для женщин. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.

"В парламенте на уровне профильного комитета Верховной Рады дорабатывается проект Закона "О внесении изменений в статью 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Свои предложения, среди прочего предполагающие, что взятие на воинский учет женщин носит исключительно добровольный характер, Министерство обороны Украины ранее направило в Комитет", — написала замминистра.

Она отметила, что принятие закона не будет быстрым, поэтому Минобороны подготовило указ об переносе постановления на воинский учет военнообязанным женщинам с 1 октября 2022 года на 1 октября 2023 года.

Кроме того, Анна Маляр подчеркнула, что никаких запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября не будет.

"После принятия соответствующих изменений в законодательство относительно добровольного взятия на военный учет женщин, необходимости снова и снова откладывать сроки указами Минобороны больше не будет", — добавила чиновница.

Напомним, 6 сентября Анна Маляр заявила, что вокруг темы о постановке женщин на воинский учет подняли ажиотаж. По ее словам, еще ни одна украинка не пошла на фронт принудительно.

5 сентября, комментируя будущие изменения в законодательстве, замминистра обороны рассказала, что обязательную постановку на воинский учет сократят до трех специальностей — медицина, радиоэлектроника и поварская. Женщины других профессий могут это делать добровольно.