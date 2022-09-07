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Военный Фокус Российско-украинская война Воинский учет для женщин в Украине

Готовят изменения в закон: обязательный воинский учет для женщин отложили на год, — Маляр

Воинский учет для женщин
Фото: NATO | Постановку на воинский учет для женщин перенесли на год

Указ имеет временную меру, потому что парламент дорабатывает законопроект, предлагающий взятие на воинский учет добровольно. Кроме того, выезжать за границу военнообязанным женщинам с 1 октября не будет запрещено.

Министерство обороны Украины на год отложило указ об обязательном постановлении женщин из списка обязательных специальностей на воинский учет. В тоже время в парламенте дорабатывают законопроект об добровольной постановке на учет для женщин. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.

"В парламенте на уровне профильного комитета Верховной Рады дорабатывается проект Закона "О внесении изменений в статью 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Свои предложения, среди прочего предполагающие, что взятие на воинский учет женщин носит исключительно добровольный характер, Министерство обороны Украины ранее направило в Комитет", — написала замминистра.

Она отметила, что принятие закона не будет быстрым, поэтому Минобороны подготовило указ об переносе постановления на воинский учет военнообязанным женщинам с 1 октября 2022 года на 1 октября 2023 года.

Кроме того, Анна Маляр подчеркнула, что никаких запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября не будет.

"После принятия соответствующих изменений в законодательство относительно добровольного взятия на военный учет женщин, необходимости снова и снова откладывать сроки указами Минобороны больше не будет", — добавила чиновница.

Напомним, 6 сентября Анна Маляр заявила, что вокруг темы о постановке женщин на воинский учет подняли ажиотаж. По ее словам, еще ни одна украинка не пошла на фронт принудительно.

5 сентября, комментируя будущие изменения в законодательстве, замминистра обороны рассказала, что обязательную постановку на воинский учет сократят до трех специальностей — медицина, радиоэлектроника и поварская. Женщины других профессий могут это делать добровольно.