Воинский учет для женщин будет добровольным: в Минобороны готовят изменения

Военное командование считает, что вокруг темы о постановке женщин на воинский учет подняли ажиотаж. Еще ни одна украинка не пошла на фронт принудительно, заметила Анна Маляр.

Постановку женщин на воинский учет скоро сделают добровольной. Об этом замминистра обороны Украины Анна Маляр написала в Telegram.

Чиновник отметила, что скоро официально объявят об отсутствии ограничений для женщин по пересечению границы с 1 октября. Командование утвердит исключительно добровольный порядок постановки украинок на воинский учет.

В недавнем интервью Анна Маляр сказала, что вокруг темы о постановке женщин на воинский учет подняли много ажиотажа.

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"И Минобороны, и Генштаб стоят на том, что это должно быть добровольно. Если этого не произойдет, закон отсрочат на год. Нет необходимости увеличивать количество женщин, состоящих на воинском учете", – заявила замминистра.

По ее словам, женщин с детьми нельзя заставлять становиться на воинский учет и лишить возможности выезжать из Украины.

"Если в семье родители военнообязанные и имеют запрет на выезд за границу, или это мама-одиночка, то ребенка никто не может вывести. Мы посягаем на право этого ребенка на жизнь, потому что его никто не может защитить", — констатировала она.

Маляр отметила, что ни одна женщина в Украине еще не пошла на фронт принудительно. Специальностей для постановки на воинский учет, по данным Маляр, станет значительно меньше.

Юрист от Минобороны Украины Владимир Смилко ранее говорил, что военнообязанные женщины с 1 октября должны встать на учет, им запретят выезжать из Украины.

Напомним, что нардеп Марьяна Безуглая заявляла о переносе ввода воинского учета для женщин с 1 октября 2022 года. Верховной Раде предложили несколько вариантов изменений в законодательство.

По информации военного эксперта Олега Жданова, создание реестра военнообязанных женщин перенесут на 1 января.