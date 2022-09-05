Обязательный воинский учет для женщин сократят до трех специальностей, — Минобороны

Замминистра обороны Анна Маляр подчеркнула, что женщины других специальностей могут встать на воинский учет добровольно, а выезжать за границу не будет запрещено.

Женщинам из списка военноучетных специальностей не потребуется становиться на воинский учет с 1 октября. В настоящее время Министерство обороны Украины работает над тем, чтобы успеть наработать новые нормы к приуроченой дате, а количество обязательных специальностей для постановки будет сокращена до трех. Об этом заявила замглавы оборонного ведомства Анна Маляр в эфире телемарафона, передает издание "РБК-Украина".

"Дело в том, что эта норма была отсрочена. По состоянию на данный момент ситуация такова: пока до 1 октября эта отсрочка у нас вообще не действует, а к 1 октября уже есть наработка и мы делаем все возможное, чтобы с 1 октября никакой обязательной постановки на учет не было", — сказала она.

Какие специальности подлежат учету:

медицина;

поварские;

радиоэлектроника.

"Есть определенный ряд специальностей, которые обязательны. Сейчас у Генштаба есть потребность в таких специальностях. Это небольшой список. Генштаб называл публично три специальности: медицинские, поварские, радиоэлектроники", — заявила Маляр.

Анна Маляр подчеркнула, что женщины других специальностей могут встать на воинский учет добровольно, а выезжать за границу не будет запрещено.

"Бояться ничего не нужно. Распускают панику, что якобы будет запрещен выезд, женщины якобы уже готовы выезжать. Это действительно просто паника", — подытожила чиновница.

Напомним, 4 сентября юрист из Минобороны Владимир Смилко заявлял, что военнообязанных женщин не выпустят из Украины с 1 октября. По его словам, сейчас в списке ведомства 14 специальностей с которыми женщины должны вставать на военный учет. Однако он отмечает, что взятие на военный учет — это не мобилизация.

31 августа Минобороны предложило Верховной Раде сделать добровольной постановку на воинский учет для женщин. Профильное министерство инициирует сокращение перечня специальностей для женщин, которые подпадают под постановку на учет в центрах комплектования.