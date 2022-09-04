Военнообязанных женщин не выпустят из Украины с 1 октября: всех ли отправят в военкоматы

Государство предусмотрело одинаковые ограничения для военнообязанных мужчин и женщин. Взятие на военный учет – это еще не мобилизация в армию, успокаивают юристы.

Военнообязанные женщины с 1 октября должны встать на военный учет, они не смогут выехать из Украины во время военного положения. Об этом рассказал "Суспільному" юрист от Министерства обороны Украины Владимир Смилко.

В списке Минобороны осталось 14 специальностей с которыми женщины должны вставать на военный учет. Взятие на военный учет – это не мобилизация, добавил он.

До конца года за неисполнение приказа штрафы не предусмотрены, на военнообязанных женщин распространяются такие же ограничения, как и на мужчин, проинформировал Смилко.

"Поскольку мы приближаемся к стандартам НАТО, мы идем к ним не только в оружии, но и в учете военном. Этот учет одинаковый для женщин и мужчин. Они собирают необходимые документы и обращаются к главе своего предприятия, направляются в территориальные центры комплектования", — пояснил он.

Пакет документов выглядит так:

паспорт,

идентификационный код,

свидетельство о браке и рождении детей,

диплом и справка с места работы с указанием специальности.

"Каждая женщина, которая заканчивает учебное заведение по соответствующей специальности, получила какую-то специальность. По этой специальности, если она предусмотрена в приказе, она обязана явиться в территориальный центр комплектования для взятия на учет", — сказал он.

Если женщина работает по военной специальности, но у нее нет такого образования, работодатель может ее направить на военный учет, отметил юрист.

В Минобороны сейчас рассчитывают, нужно ли делать отдельный учет для женщин и как организовать медкомиссию. В будущем следует ожидать законодательных изменений., заключил специалист.

Общий список специальностей, по которым женщин берут на военный учет:

химия, химические технологии и инженерия, биология;

телекоммуникации и радиотехника;

инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;

метрология и информационно-измерительная техника;

науки о Земле, география, физика и астрономия;

пищевые технологии, технология производства и переработки продукции животноводства;

обеспечение войск, вооружение и военная техника, технологии легкой промышленности;

физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена;

учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, финансы, банковское дело и страхование;

издательство и полиграфия;

психология, социальная работа, социальное обеспечение.

Полный перечень специальностей и профессий с кодами и наименованиями доступен тут.

Кто из женщин не подлежит мобилизации

В законе Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации перечислены категории женщин, имеющих право на отсрочку от призыва в армию во время военного положения.

От службы освобождают:

непригодных по состоянию здоровья (тяжелые болезни или инвалидность);

самостоятельно ухаживающих за ребенком до 18 лет или за взрослым недееспособным человеком, которому более никому помочь;

на иждивении которых находятся трое и более детей до 18 лет или ребенок с инвалидностью;

имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужчину, проходящего военную службу;

если близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий;

забронированные на период мобилизации и военное время за органами госвласти или другими работодателями;

студентки, обучающиеся по дневной или дуальной форме;

научные работники и преподаватели, работающие в учебных заведениях не менее чем на 0,75 ставки;

уволенные со службы в запас (в течение 6 месяцев);

народные депутаты Украины, депутаты Верховного Совета АР Крым;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;

другие военнообязанные или отдельные категории в предусмотренных законом случаях.

Напомним, что Министерство обороны Украины предложило нардепам сделать постановку на воинский учет для женщин добровольной. Армия Украины пока не нуждается в увеличении количества женщин в своих рядах.

Военный эксперт Олег Жданов ранее говорил о переносе создания реестра военнообязанных женщин с 1 октября на 1 января.

В Раде уже грозили принудительными мерами женщинам, которые систематически будут уклоняться от постановки на воинский учет. Речь пока идет об административной ответственности.