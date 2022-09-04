Військовозобов'язаних жінок не випустять з України з 1 жовтня: чи всіх відправлять у військкомати

Держава передбачила однакові обмеження для військовозобов'язаних чоловіків та жінок. Взяття на військовий облік — це ще не мобілізація до армії, заспокоюють юристи.

Військовозобов'язані жінки з 1 жовтня мають стати на військовий облік, вони не зможуть виїхати з України під час воєнного стану. Про це розповів "Суспільному" юрист від Міністерства оборони України Володимир Смілка.

У списку Міноборони залишилося 14 спеціальностей, з якими жінки повинні вставати на військовий облік. Взяття на військовий облік — це не мобілізація, додав він.

До кінця року за невиконання наказу штрафи не передбачені, на військовозобов'язаних жінок поширюються такі самі обмеження, як і на чоловіків, поінформував Смілка.

"Оскільки ми наближаємося до стандартів НАТО, ми йдемо до них не лише у зброї, а й у військовому обліку. Цей облік однаковий для жінок і чоловіків. Вони збирають необхідні документи і звертаються до голови свого підприємства, направляються до територіальних центрів комплектування", — пояснив він.

Пакет документів виглядає так:

паспорт,

ідентифікаційний код,

свідоцтво про шлюб та народження дітей,

диплом та довідка з місця роботи із зазначенням спеціальності.

"Кожна жінка, яка закінчує навчальний заклад за відповідною спеціальністю, здобула якусь спеціальність. За цією спеціальністю, якщо вона передбачена у наказі, вона зобов'язана з'явитися до територіального центру комплектування для взяття на облік", — сказав він.

Якщо жінка працює за військовою спеціальністю, але вона не має такої освіти, роботодавець може її направити на військовий облік, зазначив юрист.

У Міноборони зараз розраховують, чи потрібно робити окремий облік для жінок та як організувати медкомісію. У майбутньому слід очікувати законодавчих змін.

Загальний список спеціальностей, за якими жінок беруть на військовий облік:

хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;

телекомунікації та радіотехніка;

інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;

метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

науки про Землю, географія, фізика та астрономія;

харчові технології, технологія виробництва та переробки продукції тваринництва;

забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;

фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія та експертиза;

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

ветеринарна медицина; ветеринарна гігієна;

облік та оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;

видавництво та поліграфія;

психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.

Повний перелік спеціальностей та професій з кодами та найменуваннями доступний тут.

Хто з жінок не підлягає мобілізації

У законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію перераховано категорії жінок, які мають право на відстрочку від призову до армії під час воєнного стану.

Від служби звільняють:

непридатні за станом здоров'я (важкі хвороби або інвалідність);

що самостійно доглядають дитину до 18 років або дорослу недієздатну людину, якій більше нікому допомогти;

на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років або дитина з інвалідністю;

які мають неповнолітню дитину (дітей) та чоловіка, який проходить військову службу;

якщо близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час бойових дій;

заброньовані на період мобілізації та воєнний час за органами держвлади або іншими роботодавцями;

студентки, які навчаються за денною чи дуальною формою;

науковці та викладачі, які працюють у навчальних закладах не менше ніж на 0,75 ставки;

звільнені зі служби у запас (протягом 6 місяців);

народні депутати України; депутати Верховної Ради АР Крим;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, податкової міліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України;

інші військовозобов'язані чи окремі категорії у передбачених законом випадках.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України запропонувало нардепам зробити постановку на військовий облік для жінок добровільною. Армія України поки не потребує збільшення кількості жінок у своїх лавах.

Військовий експерт Олег Жданов раніше говорив про перенесення створення реєстру військовозобов'язаних жінок із 1 жовтня на 1 січня.

У Раді вже загрожували примусовими заходами жінкам, які систематично ухилятимуться від постановки на військовий облік. Наразі йдеться про адміністративну відповідальність.