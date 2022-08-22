В Україні перенесли створення реєстру військовозобов'язаних жінок, — експерт

Міноборони хоче внести законодавчі зміни та, як зазначає Олег Жданов, планує зробити добровільною постановку на військовий облік.

В Україні перенесли створення реєстру військовозобов'язаних жінок із 1 жовтня на 1 січня. Таку інформацію у своєму відеоблозі озвучив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, перенесення створення реєстру військовозобов'язаних жінок на 1 січня пов'язане з тим, що Міністерство оборони планує внести законодавчі зміни. Щобільше, як стверджує Жданов, планується скорочення кількості спеціальностей, володарки яких мають ставати на військовий облік.

"Його створення переносять з 1 жовтня на 1 січня у зв'язку з необхідністю поправок у законі. Зменшено кількість військово-облікових спеціальностей для жінок, була пропозиція зробити їх на добровільній основі. Жінка може ставати на облік, може не ставати", — наголосив військовий експерт. і додав, що така ініціатива має давати якісь привілеї та мотивацію, щоб українки добровільно приходили до військкомату для постановки на облік.

За словами Жданова, в Україні вирівняно гендерне право, завдяки чому жінки мають повне право підписувати контракт на службу в армії та здобувати будь-які військові спеціальності.

На момент публікації матеріалу ні пресслужба Міністерства оборони, ні заступниця голови профільного відомства Ганна Маляр не повідомляли про перенесення створення реєстру військовозобов'язаних жінок на 1 січня.

Варто зазначити, що за кілька днів раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр анонсувала зміни для жінок, які мають стати на військовий облік. За її словами, Міноборони внесло до Верховної Ради законопроєкт із пропозицією переглянути перелік військово-облікових спеціальностей, володарки яких мають з'явитися до військкомату. Також відомство пропонує зробити постановку на військовий облік добровільною.

Також повідомлялося, що у Верховній Раді пригрозили адміністративною відповідальністю та примусовими заходами жінкам, які систематично ухилятимуться від постановки на військовий облік.