Військовий облік для жінок: Міноборони пропонує Раді затвердити важливі нововведення

Профільне міністерство ініціює скорочення переліку спеціальностей для жінок, які підпадають на облік у центрах комплектування.

Міністерство оборони пропонує Верховній Раді зробити добровільною постановку на військовий облік для жінок. Про це у своєму Facebook повідомила заступниця міністра Ганна Маляр.

За її словами, МОУ передало до Верховної Ради пропозиції змін до Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу".

Маляр також наголосила, що ініціатива Міноборони передбачає для жінок добровільну постановку на облік у центрах комплектування.

"На сьогодні у держави немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Разом з тим, для Збройних Сил залишається потреба у спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій", — продовжила Маляр і додала, що у разі позитивного рішення Верховної Ради Генеральний штаб ЗСУ скоротить перелік спеціальностей для жінок, які підпадають під постановку на військовий облік.

Підсумовуючи, заступниця міністра заявила, що з 2014 року в Україні жодної українки не було примусово відправлено на фронт — лише за її згодою.

[ + – ] Постановку на військовий облік для жінок хочуть зробити добровільною, — Міноборони

Нагадаємо, напередодні Дня Незалежності військовий експерт Олег Жданов анонсував перенесення створення реєстру військовозобов'язаних жінок із 1 жовтня на 1 січня. За словами фахівця, Міноборони готує законодавчі зміни та хоче зробити добровільною постановку на військовий облік.

У Нацагентстві з питань запобігання корупції попереджали, що громадяни, які ухиляються від військового обліку та служби в армії, не зможуть обіймати керівні посади на державній службі.