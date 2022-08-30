"Ухилянти" не зможуть обіймати керівні посади на держслужбі, — НАЗК

Пріоритет у працевлаштуванні на публічні посади, на думку антикорупціонерів, має надаватися патріотичним громадянам, які не ігнорують виклики у військкомат.

Громадяни, які ухиляються від постановки на військовий облік, не зможуть обіймати керівні посади на державній службі. Цю інформацію у коментарі "Суспільному" підтвердив голова Нацагентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

За його словами, зазначена норма була закріплена у попередньому порядку проведенні спецперевірок.

"Перевірка проводилася на відповідність тому, чи була особа на військовому обліку. Оновлений порядок дозволяє більш ефективно проводити цю перевірку, оцифрувати її, є взаємодія між органом призначення та міністерством оборони", — продовжив Новіков у спілкуванні з журналістами.

Глава НАЗК висловив сподівання, що незабаром в Україні відновлять вимогу подавати електронні декларації та відновлять проведення спеціальних перевірок. У цьому контексті Новіков наголосив, що громадяни, які ухиляються від військового обліку, не займатимуть керівних посад на державній службі. Керівник антикорупційного відомства вважає, що пріоритет у наданні такої роботи має надаватися патріотичним громадянам, які не порушують чинне законодавство щодо мобілізації та постановки в центрах комплектування.

Нагадаємо, кількома днями раніше військовий експерт Олег Жданов анонсував перенесення створення реєстру військовозобов'язаних в Україні. За його словами, Міноборони хоче внести законодавчі зміни та зробити добровільною постановку на військовий облік.

Також повідомлялося, що у Верховній Раді пригрозили адміністративною відповідальністю та примусовими заходами тим жінкам, які систематично ухилятимуться від військового обліку.