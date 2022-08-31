Воинский учет для женщин: Минобороны предлагает Раде утвердить важные нововведения
Профильное министерство инициирует сокращение перечня специальностей для женщин, которые подпадают под постановку на учет в центрах комплектования.
Министерство обороны Украины предлагает Верховной Раде сделать добровольной постановку на воинский учет для женщин. Об этом в своем Facebook сообщила замминистра Анна Маляр.
По ее словам, МОУ передало в Верховную Раду предложения изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Маляр также подчеркнула, что инициатива Минобороны предусматривает для женщин добровольную постановку на учет в центрах комплектования.
"На сегодняшний день в государстве нет острой потребности существенно увеличивать количество женщин на воинском учете. Вместе с тем, для Вооруженных Сил остается потребность в специальностях и специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий", — продолжила Маляр и добавила, что в случае позитивного решения Верховной Радой Генеральный штаб ВСУ сократит перечень специальностей для женщин, которые подпадают под постановку на воинский учет.
Подытоживая, замминистра заявила, что с 2014 году в Украине ни одна украинка не была в принудительном порядке отправлена на фронт — только по ее согласию.
Напомним, накануне Дня Независимости военный эксперт Олег Жданов анонсировал перенос создания реестра военнообязанных женщин с 1 октября на 1 января. По словам специалиста, Минобороны готовит законодательные изменения и хочет сделать добровольной постановку на воинский учет.
В Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции предупреждали, что граждане, которые уклоняются от воинского учета и службы в армии, не смогут занимать руководящие должности на государственной службе.