Воинский учет для женщин: Минобороны предлагает Раде утвердить важные нововведения

Профильное министерство инициирует сокращение перечня специальностей для женщин, которые подпадают под постановку на учет в центрах комплектования.

Министерство обороны Украины предлагает Верховной Раде сделать добровольной постановку на воинский учет для женщин. Об этом в своем Facebook сообщила замминистра Анна Маляр.

По ее словам, МОУ передало в Верховную Раду предложения изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Маляр также подчеркнула, что инициатива Минобороны предусматривает для женщин добровольную постановку на учет в центрах комплектования.

"На сегодняшний день в государстве нет острой потребности существенно увеличивать количество женщин на воинском учете. Вместе с тем, для Вооруженных Сил остается потребность в специальностях и специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий", — продолжила Маляр и добавила, что в случае позитивного решения Верховной Радой Генеральный штаб ВСУ сократит перечень специальностей для женщин, которые подпадают под постановку на воинский учет.

Подытоживая, замминистра заявила, что с 2014 году в Украине ни одна украинка не была в принудительном порядке отправлена на фронт — только по ее согласию.

[ + – ] Постановку на воинский учет для женщин хотят сделать добровольной, - Минобороны

Напомним, накануне Дня Независимости военный эксперт Олег Жданов анонсировал перенос создания реестра военнообязанных женщин с 1 октября на 1 января. По словам специалиста, Минобороны готовит законодательные изменения и хочет сделать добровольной постановку на воинский учет.

В Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции предупреждали, что граждане, которые уклоняются от воинского учета и службы в армии, не смогут занимать руководящие должности на государственной службе.