Обов'язковий військовий облік для жінок скоротять до трьох спеціальностей, — Міноборони

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що жінки інших спеціальностей можуть стати на військовий облік добровільно, а виїжджати за кордон не буде заборонено.

Жінкам зі списку військово облікових спеціальностей не потрібно ставати на військовий облік із 1 жовтня. Наразі Міністерство оборони України працює над тим, щоб встигнути напрацювати нові норми до приуроченої дати, а кількість обов'язкових спеціальностей для постановки скоротять до трьох. Про це заявила заступниця голови оборонного відомства Ганна Маляр в ефірі телемарафону, повідомляє видання "РБК-Україна".

"Річ у тому, що ця норма відстрочена. Станом на цей час ситуація така: доки до 1 жовтня ця відстрочка у нас взагалі не діє, а до 1 жовтня вже є напрацювання і ми робимо все можливе, щоб з 1 жовтня ніякої обов'язкової постановки на облік не було", — сказала вона.

Які спеціальності підлягають обліку:

медицина;

кухарська;

радіоелектроніка.

"Є певна низка спеціальностей, які обов'язкові. Зараз Генштаб має потребу в таких спеціальностях. Це невеликий список. Генштаб називав публічно три спеціальності: медичні, кухарські, радіоелектроніки", — заявила Маляр.

Ганна Маляр наголосила, що жінки інших спеціальностей можуть стати на військовий облік добровільно, а виїжджати за кордон не буде заборонено.

"Боятися нічого не потрібно. Розпускають паніку, що нібито буде заборонено виїзд, жінки нібито вже готові виїжджати. Це справді просто паніка", — підсумувала чиновниця.

Нагадаємо, 4 вересня юрист із Міноборони Володимир Смілка заявляв, що військовозобов'язаних жінок не випустять з України з 1 жовтня. За його словами, зараз у списку відомства 14 спеціальностей, з якими жінки мають ставати на військовий облік. Однак він зазначає, що взяття на військовий облік — це не мобілізація.

31 серпня Міноборони запропонувало Верховній Раді зробити добровільною постановку на військовий облік для жінок. Профільне міністерство ініціює скорочення переліку спеціальностей для жінок, які підпадають під постановку на облік у центрах комплектування.