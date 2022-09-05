Воинского учета для женщин с 1 октября не будет, готовятся изменения в законодательство, – нардеп

По словам Марьяны Безуглой, комитет ВР по вопросам нацбезопасности поддержал добровольный воинский учет для женщин. В ближайшее время должен быть подготовлен соответствующий законопроект.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал воинский учет для женщин на добровольных условиях. Об этом у себя в Facebook написала народный депутат Марьяна Безуглая.

Она уточнила, что на заседании была "горячая дискуссия", в ходе которой парламентарии решили подготовить соответствующие изменения в законодательство.

"Несмотря на то, что резонансный вопрос в первую очередь касается приказов Минобороны, а не закона, решили поддержать добровольность воинского учета женщин, предложив парламенту вариант законодательных изменений", – прокомментировала она.

По словам Безуглой, Министерство обороны под протокол отметило, что с 1 октября этого года воинский учет для женщин вводиться не будет, дату внедрения нормы перенесут.

При этом депутат отметила, что отказалась принимать участие в голосовании на заседании комитета.

"Вопрос гендерного равенства — это не только равные права и возможности, но и обязанности. Разделения граждан не должно быть. Если вводить добровольный учет, то для женщин и мужчин", – добавила она.

Что случилось перед этим:

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр опубликовала у себя в сетях сообщение, что список специальностей для женщин, обязанных с 1 октября становиться на воинский учет, должен быть сокращен до трех пунктов. Военнообязанными, по мнению представительницы Минобороны, должны быть медики; повара и радиотехники.

Под своей публикацией Маляр вступила в спор с народным депутатом Марьяной Безуглой, которая настаивала, что вопрос о воинской повинности не будет рассматриваться Верховной Радой, и Минобороны должно самостоятельно урегулировать этот вопрос.

Юрист Минобороны Владимир Смилка, в свою очередь, объяснил, что те женщины, которые встанут на воинский учет, не смогу выезжать за границу во время военного положения наравне с военнообязанными мужчинами.