Воинский учет для женщин: примет ли Рада изменения в закон, и какие специальности останутся

Минобороны Украины не хочет откладывать введение воинского учета для женщин, но настаивает на сокращении перечня специальностей. Фокус разбирался, что произойдет с 1 октября, если никаких изменений в приказ №313 не внесут.

В октябре прошлого года Министерство обороны Украины выдало приказ №313, которым значительно расширило список профессий для женщин, обязанных встать на воинский учет. После принятых позже изменений в списке осталось 14 специальностей. Новые правила должны вступить в силу с 1 октября этого года.

Почему все снова заговорили о воинском учете для женщин?

4 сентября юрист Министерства обороны Владимир Смилка дал комментарий "Суспільному", в котором еще раз объяснил, кого именно будет касаться нововведение и как это будет работать. Он подчеркнул, что на военнообязанных женщин будут распространяться те же ограничения, что и на мужчин. В частности, они не смогут выезжать за границу во время военного положения в стране.

Еще в начале этого года министр обороны Алексей Резников говорил, что женщины не будут являться военнообязанными вплоть до момента взятия на учет.

"Женщины становятся военнообязанными только после того, как становятся на воинский учет. До момента становления на учет они не являются таковыми", – в частности, уточнил он.

Таким образом, ограничения, включая выезд за границу, будут касаться лишь тех, кто уже встал на воинский учет для женщин.

Что еще рассказал юрист Минобороны о воинском учете для женщин?

Владимир Смилка разъяснил и другие моменты, касающиеся воинского учета для женщин.

Одинаковые правила для мужчин и женщин. Женщины будут обязаны собрать необходимый пакет документов, куда входят:

Паспорт Идентификационный код Свидетельство о браке Свидетельство о рождении детей Диплом Справка с места работы с указанием специальности.

Штрафов для женщин до конца года не будет . Меры наказания за неисполнение приказа пока не предусмотрены, заверил юрист.

. Меры наказания за неисполнение приказа пока не предусмотрены, заверил юрист. В настоящее время Минобороны изучает вопрос, как организовать комиссию для женщин.

"Каждая женщина, которая заканчивает учебное заведение по соответствующей специальности, получила какую-то специальность. По этой специальности, если она предусмотрена в приказе, она обязана явиться в территориальный центр комплектования для взятия на учет. Если женщина работает по такой специальности, но у нее нет соответствующего образования, она также может направляться работодателем на воинский учет", — добавил Смилка.

[ + – ] В МО говорят, что в ВСУ сегодня не хватает поваров, радиотехников и медиков.

Воинский учет для женщин: конфликт между Маляр и Безуглой

После публикации на "Суспільном" и общественного резонанса, связанного с этим, заместитель министра обороны Анна Маляр дала собственные разъяснения о взятии женщин на учет у себя в Facebook. Она отметила, что Минобороны разработал и направил в Верховную Раду предложения об изменениях в закон о воинской обязанности и военной службе. Речь идет об исключительно добровольной постановке на воинский учет для женщин в центрах комплектования.

Маляр напомнила, что с 2014 года ни одна женщина принудительно на фронт не попала, только по собственной инициативе.

"На сегодняшний день в государстве нет острой потребности существенно увеличивать количество женщин на воинском учете. Вместе с тем, у Вооруженных сил остается потребность в специальностях и специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий", — прокомментировала она.

Таким образом, если предложенные изменения будут одобрены парламентом, то перечень специальностей для женщин, которые подпадают под обязательную постановку на воинский учет, сократится до трех пунктов, а именно:

медицина,

радиотехника,

пищевые технологии.

Женщины всех других специальностей смогут добровольно становиться на учет.

Тем не менее, народный депутат Марьяна Безуглая под публикацией Маляр написала, что в настоящее время никаких предложений в виде законопроекта от Минобороны не поступало.

"Вопрос снят с повестки дня. Парламент в 2022 году этот вопрос не будет рассматривать, потому что перечень, даты, выезд за границу — все регулируется на уровне Кабмина, не законами", – уточнила Безуглая.

Маляр подтвердила, что речь не шла о законопроекте, а лишь о письме от Минобороны с соответствующими предложениями.

[ + – ] Дискуссия между депутатом Марьяной Безуглой и замминистра обороны Анной Маляр.

Суть спора Безуглой и Маляр заключается в том, кто и каким образом может вносить изменения в действующие правила. Как считает народный депутат, Министерство обороны, принявшее приказ, может отсрочить введение воинского учета для женщин, после чего есть смысл говорить о доработке правил. Маляр утверждает, что все изменения обязан вносить парламент, а отсрочка – не лучший вариант, так как ВСУ уже нуждаются в специалистах трех указанных ею профессий. И сейчас в первую очередь необходимо сократить список.

Специальности, по которым женщины подпадают под воинский учет для женщин с 1 октября:

Если никаких изменений Верховная Рада или Министерство обороны до 1 октября не примет, то в силу вступит приказ №313, который отсрочили на год. То есть на воинский учет будут обязаны встать женщины 14 специальностях:

Химия, химические технологии и инженерия, биология ; Телекоммуникации и радиотехника; Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии; Метрология и информационно-измерительная техника; Науки о Земле, географии, физике и астрономии; Пищевые технологии, технология производства и переработки продукции животноводства; Обеспечение войск, вооружение и военная техника, технологии легкой промышленности; Физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза; Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения; Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия; Ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена; Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, финансы, банковское дело и страхование; Издательство и полиграфия; Психология, социальная работа, социальное обеспечение.

В приказе также указаны семь родственных профессий, подпадающих под воинский учет:

профессионалы в сфере наук о жизни и медицинских наук, профессионалы в сфере медицины (кроме медицинских сестер), профессионалы в области лечебного дела, профессионалы в области стоматологии, научные сотрудники (стоматология), стоматологи, профессионалы в области фармации, провизоры, профессионалы в области медико-профилактического дела, научные сотрудники в области медико-профилактического дела, другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства), вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации (кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины (кроме медицинских сестер); профессионалы в области патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии, патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники (лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы в области сестринского дела и акушерства, медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, ассистенты профессионалов-акушеров; операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений в здравоохранении; профессионалы в области ветеринарной медицины, ветеринары, ассистенты ветеринаров, вспомогательный персонал в области ветеринарии; менеджеры (руководители) на почте и в отрасли связи, служащие, занятые на почте и подобными работами; повара; переводчики и устные переводчики.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов ранее говорил о переносе создания реестра военнообязанных женщин с 1 октября на 1 января. По словам Жданова, в Украине было выровнено гендерное право, благодаря чему женщины имеют полное право подписывать контракт на службу в армии и получать любые военные специальности.