Військовий облік для жінок: чи ухвалить Рада зміни до закону, і які спеціальності залишаться

Міноборони України не хоче відкладати запровадження військового обліку для жінок, але наполягає на скороченні переліку спеціальностей. Фокус розбирався, що станеться з 1 жовтня, якщо жодних змін до наказу №313 не внесуть.

У жовтні минулого року Міністерство оборони України видало наказ №313, яким значно розширило список професій для жінок, які мають стати на військовий облік. Після ухвалених пізніше змін у списку залишилося 14 спеціальностей. Нові правила мають набути чинності з 1 жовтня цього року.

Чому всі знову заговорили про військовий облік для жінок?

4 вересня юрист Міністерства оборони Володимир Смілка дав коментар "Суспільному", де ще раз пояснив, кого саме стосуватиметься нововведення та як це працюватиме. Він підкреслив, що на військовозобов'язаних жінок поширюватимуться ті самі обмеження, що й на чоловіків. Зокрема, вони не зможуть виїжджати за кордон під час воєнного стану в країні.

Ще на початку цього року міністр оборони Олексій Резніков говорив, що жінки не будуть військовозобов'язаними аж до моменту взяття на облік.

"Жінки стають військовозобов'язаними лише після того, як стають на військовий облік. До моменту постановки на облік вони не є такими", — уточнив він.

Отже, обмеження, включаючи виїзд за кордон, стосуватимуться лише тих, хто вже став на військовий облік для жінок.

Що ще розповів юрист Міноборони про військовий облік для жінок?

Володимир Смілка роз'яснив інші моменти, що стосуються військового обліку для жінок.

Однакові правила для чоловіків і жінок. Жінки будуть зобов'язані зібрати необхідний пакет документів, куди входять:

Паспорт Ідентифікаційний код Свідоцтво про шлюб Свідоцтво про народження дітей Диплом Довідка з місця роботи із зазначенням спеціальності.

Штрафів для жінок до кінця року не буде . Заходу покарання за невиконання наказу поки не передбачено, запевнив юрист.

. Заходу покарання за невиконання наказу поки не передбачено, запевнив юрист. Наразі Міноборони вивчає питання, як організувати комісію для жінок.

"Кожна жінка, яка закінчує навчальний заклад за відповідною спеціальністю, здобула якусь спеціальність. За цією спеціальністю, якщо вона передбачена а наказі, вона зобов'язана з'явитися в територіальний центр комплектування для взяття на облік. Якщо жінка працює за такою спеціальністю, але в неї немає відповідної освіти, роботодавець також спрямовувати її на військовий облік", — додав Смілка.

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Військовий облік для жінок: конфлікт між Маляр і Безуглою

Після публікації на "Суспільному" та громадського резонансу, пов'язаного з цим, заступниця міністра оборони Ганна Маляр дала власні роз'яснення щодо взяття жінок на облік у себе у Facebook. Вона зазначила, що Міноборони розробило та направило у Верховну Раду пропозиції про зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу. Йдеться про винятково добровільну постановку на військовий облік для жінок у центрах комплектування.

Маляр нагадала, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила — лише з власної ініціативи.

"На сьогоднішні в держави немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Водночас у Збройних сил залишається потреба в спеціальностях і фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій", — прокоментувала вона.

Отже, якщо запропоновані зміни схвалить парламент, то перелік спеціальностей для жінок, які підпадають під обов'язкову постановку на військовий облік, скоротиться до трьох пунктів, а саме:

медицина,

радіотехніка,

харчові технології.

Жінки інших спеціальностей зможуть добровільно ставати на облік.

Проте народна депутатка Мар'яна Безугла під публікацією Маляр написала, що наразі жодних пропозицій у вигляді законопроєкту від Міноборони не надходило.

"Питання зняте з порядку денного. Парламент у 2022 році це питання не розглядатиме, тому що перелік, дати, виїзд за кордон — усе регулюється на рівні Кабміну, не законами", — уточнила Безугла.

Маляр підтвердила, що не йшлося про законопроєкт, а лише про лист від Міноборони з відповідними пропозиціями.

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Суть суперечки Безуглої та Маляр полягає в тому, хто і як може вносити зміни до чинних правил. Як вважає народна депутатка, Міністерство оборони, яке ухвалило наказ, може відстрочити запровадження військового обліку для жінок, після чого є сенс говорити про доопрацювання правил. Маляр стверджує, що всі зміни зобов'язаний вносити парламент, а відстрочка — не найкращий варіант, оскільки ЗСУ вже потребують фахівців трьох зазначених нею професій. І зараз насамперед необхідно скоротити список.

Спеціальності, за якими жінки підпадають під військовий облік для жінок із 1 жовтня:

Якщо жодних змін Верховна Рада чи Міністерство оборони до 1 жовтня не ухвалить, то набуде чинності наказ №313, який відстрочили на рік. Тобто на військовий облік будуть зобов'язані стати жінки 14 спеціальностей:

Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія; Телекомунікації та радіотехніка; Інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, інформаційні системи й технології, комп'ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології; Метрологія й інформаційно-вимірювальна техніка; Науки про Землю, географію, фізику й астрономію; Харчові технології, технологія виробництва та переробки продукції тваринництва; Забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості; Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія та експертиза; Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування; Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія; Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна; Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування; Видавництво та поліграфія; Психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.

У наказі також зазначені сім суміжних професій, які підпадають під військовий облік:

професіонали у сфері наук про життя та медичні науки, професіонали у сфері медицини (крім медичних сестер), професіонали в галузі лікувальної справи, професіонали в галузі стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, професіонали в галузі фармації, провізори, професіонали в галузі профілактичної справи, наукові співробітники в галузі медико-профілактичної справи, інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи й акушерства), допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти й масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів у галузі сучасної медицини (крім медичних сестер); професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології, патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи й епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри й акушерки, професіонали у сфері сестринської справи й акушерства, гігієністи, окулісти й оптики, медичні сестри та акушерки, асистенти професіоналів-акушерів; оператори медичного обладнання, робітники, які обслуговують обладнання з виробництва фармацевтичних продуктів і косметичних засобів, керівники підрозділів у охороні здоров'я; професіонали в галузі ветеринарної медицини, ветеринари, асистенти ветеринарів, допоміжний персонал у галузі ветеринарії; менеджери (керівники) на пошті й у галузі зв'язку, службовці, зайняті на пошті та подібними роботами; кухарі; перекладачі й усні перекладачі.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов раніше говорив про перенесення створення реєстру військовозобов'язаних жінок із 1 жовтня на 1 січня. За словами Жданова, в Україні вирівняли гендерне право, завдяки чому жінки мають повне право підписувати контракт на службу в армії та здобувати будь-які військові спеціальності.