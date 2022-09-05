Військового обліку для жінок з 1 жовтня не буде, готуються зміни до законодавства, — нардеп

За словами Мар'яни Безуглої, комітет ВР із питань нацбезпеки підтримав добровільний військовий облік для жінок. Найближчим часом має бути підготовлено відповідний законопроєкт.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав військовий облік для жінок на добровільних умовах. Про це в себе у Facebook написала народна депутатка Мар'яна Безугла.

Вона уточнила, що на засіданні була "гаряча дискусія", під час якої парламентарі вирішили підготувати відповідні зміни до законодавства.

"Незважаючи на те, що резонансне питання насамперед стосується наказів Міноборони, а не закону, вирішили підтримати добровільність військового обліку жінок, запропонувавши парламенту варіант законодавчих змін", — прокоментувала вона.

За словами Безуглої, Міністерство оборони під протокол зазначило, що з 1 жовтня цього року військовий облік для жінок не вводитимуть, дату впровадження норми перенесуть.

При цьому депутатка зазначила, що відмовилася брати участь у голосуванні на засіданні Комітету.

"Питання гендерної рівності — це не лише рівні права та можливості, а й обов'язки. Поділу громадян не має бути. Якщо вводити добровільний облік, то для жінок і чоловіків", — додала вона.

Що трапилося перед цим

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр опублікувала в себе в соцмережах повідомлення, що список спеціальностей для жінок, зобов'язаних із 1 жовтня ставати на військовий облік, має бути скорочений до трьох пунктів. Військовозобов'язаними, на думку представниці Міноборони, мають бути медики, кухарі та радіотехніки.

Під своєю публікацією Маляр почала суперечку з народною депутаткою Мар'яною Безуглою, яка наполягала, що питання про військову службу не розглядатиметься Верховною Радою, і Міноборони має самостійно врегулювати це питання.

Юрист Міноборони Володимир Смілка пояснив, що ті жінки, які стануть на військовий облік, не зможуть виїжджати за кордон під час воєнного стану нарівні з військовозобов'язаними чоловіками.