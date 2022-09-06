Військовий облік для жінок буде добровільним: у Міноборони готують зміни

Військове командування вважає, що довкола теми про постановку жінок на військовий облік підняли ажіотаж. Ще жодна українка не пішла на фронт примусово, зауважила Ганна Маляр.

Постановку жінок на військовий облік скоро зроблять добровільною. Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр написала у Telegram.

Чиновниця зазначила, що незабаром офіційно оголосять про відсутність обмежень для жінок щодо перетину кордону з 1 жовтня. Командування затвердить виключно добровільний порядок встановлення українок на військовий облік.

У недавньому інтерв'ю Ганна Маляр сказала, що навколо теми про постановку жінок на військовий облік підняли багато ажіотажу.

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"І Міноборони, і Генштаб стоять на тому, що це має бути добровільно. Якщо цього не станеться, закон відстрочать на рік. Немає необхідності збільшувати кількість жінок, які перебувають на військовому обліку", — заявила заступниця міністра.

За її словами, жінок з дітьми не можна змушувати ставати на військовий облік та позбавити можливості виїжджати з України.

"Якщо в сім'ї батьки військовозобов'язані і мають заборону на виїзд за кордон, або це мама-одиначка, то дитину ніхто не може вивезти. Ми посягаємо на право цієї дитини на життя, тому що її ніхто не може захистити", — констатувала вона.

Маляр наголосила, що жодна жінка в Україні ще не пішла на фронт примусово. Спеціальностей для постановки на військовий облік, за даними Маляр, стане значно менше.

Юрист від Міноборони України Володимир Смілко раніше говорив, що військовозобов'язані жінки з 1 жовтня мають стати на облік, їм заборонять виїжджати з України.

Нагадаємо, що нардепка Мар'яна Безугла заявляла про перенесення введення військового обліку для жінок з 1 жовтня 2022 року. Верховній Раді запропонували кілька варіантів змін до законодавства.

За інформацією військового експерта Олега Жданова, створення реєстру військовозобов'язаних жінок перенесуть на 1 січня.