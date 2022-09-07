Готують зміни в закон: обов'язковий військовий облік для жінок відклали на рік, — Маляр

Указ має тимчасовий захід, тому що парламент доопрацьовує законопроєкт, який пропонує взяття на військовий облік добровільно. Крім того, виїжджати за кордон військовозобов'язаним жінкам із 1 жовтня не буде заборонено.

Міністерство оборони України на рік відклало указ про обов'язкове взяття жінок зі списку обов'язкових спеціальностей на військовий облік. Водночас у парламенті доопрацьовують законопроєкт про добровільне взяття на облік для жінок. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.

"У парламенті на рівні профільного комітету Верховної Ради доопрацьовується проєкт Закону "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Свої пропозиції, які серед іншого допускають, що взяття на військовий облік жінок має виключно добровільний характер, Міністерство оборони України раніше направило в Комітет", — написала заступниця міністра.

Вона зазначила, що ухвалення закону не буде швидким, тому Міноборони підготувало указ про перенесення взяття на військовий облік військовозобов'язаних жінок із 1 жовтня 2022 року на 1 жовтня 2023 року.

Крім того, Ганна Маляр наголосила, що жодних заборон на виїзд жінкам за кордон із 1 жовтня не буде.

"Після ухвалення відповідних змін до законодавства щодо добровільного взяття на військовий облік жінок, необхідності знову й знову відкладати терміни указами Міноборони більше не буде", — додала чиновниця.

Нагадаємо, 6 вересня Ганна Маляр заявила, що довкола теми про взяття жінок на військовий облік підняли ажіотаж. За її словами, ще жодна українка не пішла на фронт примусово.

5 вересня, коментуючи майбутні зміни в законодавстві, заступниця міністра оборони розповіла, що обов'язкове взяття на військовий облік скоротять до трьох спеціальностей — медицина, радіоелектроніка та кухарська. Жінки інших професій можуть це робити добровільно.