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Готують зміни в закон: обов'язковий військовий облік для жінок відклали на рік, — Маляр

Військовий облік для жінок
Фото: NATO | Взяття на військовий облік для жінок перенесли на рік

Указ має тимчасовий захід, тому що парламент доопрацьовує законопроєкт, який пропонує взяття на військовий облік добровільно. Крім того, виїжджати за кордон військовозобов'язаним жінкам із 1 жовтня не буде заборонено.

Міністерство оборони України на рік відклало указ про обов'язкове взяття жінок зі списку обов'язкових спеціальностей на військовий облік. Водночас у парламенті доопрацьовують законопроєкт про добровільне взяття на облік для жінок. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.

"У парламенті на рівні профільного комітету Верховної Ради доопрацьовується проєкт Закону "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Свої пропозиції, які серед іншого допускають, що взяття на військовий облік жінок має виключно добровільний характер, Міністерство оборони України раніше направило в Комітет", — написала заступниця міністра.

Вона зазначила, що ухвалення закону не буде швидким, тому Міноборони підготувало указ про перенесення взяття на військовий облік військовозобов'язаних жінок із 1 жовтня 2022 року на 1 жовтня 2023 року.

Крім того, Ганна Маляр наголосила, що жодних заборон на виїзд жінкам за кордон із 1 жовтня не буде.

"Після ухвалення відповідних змін до законодавства щодо добровільного взяття на військовий облік жінок, необхідності знову й знову відкладати терміни указами Міноборони більше не буде", — додала чиновниця.

Нагадаємо, 6 вересня Ганна Маляр заявила, що довкола теми про взяття жінок на військовий облік підняли ажіотаж. За її словами, ще жодна українка не пішла на фронт примусово.

5 вересня, коментуючи майбутні зміни в законодавстві, заступниця міністра оборони розповіла, що обов'язкове взяття на військовий облік скоротять до трьох спеціальностей — медицина, радіоелектроніка та кухарська. Жінки інших професій можуть це робити добровільно.